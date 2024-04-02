Які вживані авто українці купували в березні найчастіше

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 квітня 2024, 10:46

Які вживані авто українці купували в березні найчастіше

Протягом березня на внутрішньому ринку України було зареєстровано 86,4 тисячі трансакцій купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів, що на 7,3% перевищує показники березня 2023 року, але є на 0,7% менше порівняно з лютим 2024 року. Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Протягом березня на внутрішньому ринку України було зареєстровано 86,4 тисячі трансакцій купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів, що на 7,3% перевищує показники березня 2023 року, але є на 0,7% менше порівняно з лютим 2024 року.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що обирають українці

На ринку вживаних авто Volkswagen продовжує очолювати список найбільш популярних марок, з часткою 12,3% від загальної кількості угод (10,6 тис. трансакцій).

Друге місце зайняв ВАЗ/Лада з 5,4 тис. угод (6,2%), за ним слідує Renault з 5 тис. угод (5,8%). Skoda з часткою 5,5% та 4,8 тис. проданих авто зайняла четверте місце, а п’ятірку лідерів замкнула BMW з 4,4 тис. угод (5,1%).

Перевагу яким моделям віддають

Серед конкретних моделей перше місце у березні посів Volkswagen Passat з 3,1 тис. угод, який давно є лідером українського вторинного авторинку.

Skoda Octavia з 2,7 тис. угод зайняла друге місце, а Volkswagen Golf з 2,5 тис. угод посів третє місце. Daewoo Lanos з 2 тис. угод та Renault Megane з 1,5 тис. угод обіймають четверту та п’яту позиції відповідно.

Де реєструють найбільше авто

Найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,6 тис. перших реєстрацій.), в місті Києві (2,4 тис.) та Київській області (1,7 тис.).

Також до п’ятірки найактивніших регіонів у березні увійшли Вінницька (1,5 тис.) та Дніпропетровська (1,3 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» автомобілів поставили на облік у Херсонській (30 шт.), Донецькій (61 шт.), Миколаївській (263 шт.), Кіровоградській (294 шт.) та Чернігівській (316 шт.) областях.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 квітня 2024, 11:42
#
Лучше расскажите как эти автомобили оказываются в Украине!
И кто зарабатывает на этом не совсем законном ввозе авто!
Ну и самое интересное -почему большинство фирм (с лицензией) находятся на территории именно западной части Украины.
Неделю назад проехал вдоль западной границы - такого количества маленьких «автосалонов» с авто на украинских «транзитах» никогда не видел.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами