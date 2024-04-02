Які вживані авто українці купували в березні найчастіше

Протягом березня на внутрішньому ринку України було зареєстровано 86,4 тисячі трансакцій купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів, що на 7,3% перевищує показники березня 2023 року, але є на 0,7% менше порівняно з лютим 2024 року. Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Що обирають українці На ринку вживаних авто Volkswagen продовжує очолювати список найбільш популярних марок, з часткою 12,3% від загальної кількості угод (10,6 тис. трансакцій). Друге місце зайняв ВАЗ/Лада з 5,4 тис. угод (6,2%), за ним слідує Renault з 5 тис. угод (5,8%). Skoda з часткою 5,5% та 4,8 тис. проданих авто зайняла четверте місце, а п’ятірку лідерів замкнула BMW з 4,4 тис. угод (5,1%). Перевагу яким моделям віддають

Серед конкретних моделей перше місце у березні посів Volkswagen Passat з 3,1 тис. угод, який давно є лідером українського вторинного авторинку.

Skoda Octavia з 2,7 тис. угод зайняла друге місце, а Volkswagen Golf з 2,5 тис. угод посів третє місце. Daewoo Lanos з 2 тис. угод та Renault Megane з 1,5 тис. угод обіймають четверту та п’яту позиції відповідно.

Де реєструють найбільше авто

Найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,6 тис. перших реєстрацій.), в місті Києві (2,4 тис.) та Київській області (1,7 тис.).

Також до п’ятірки найактивніших регіонів у березні увійшли Вінницька (1,5 тис.) та Дніпропетровська (1,3 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» автомобілів поставили на облік у Херсонській (30 шт.), Донецькій (61 шт.), Миколаївській (263 шт.), Кіровоградській (294 шт.) та Чернігівській (316 шт.) областях.