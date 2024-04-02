Zara відкриє три магазини у Києві 3 квітня

Inditex (власник Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti) поступово відновить свою комерційну діяльність в Україні, спочатку відкривши свою онлайн-мережу 2 квітня, а з 3 квітня — близько 20 магазинів своїх брендів, включаючи три магазини Zara, у Києві. Про це повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE.

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Таким чином, текстильний гігант повертається на український ринок більш ніж через два роки після закриття своїх магазинів і скасування операцій електронної комерції через війну, що спалахнула в результаті російського військового вторгнення.

Бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Zara Home знову з'являться у продажу для українських споживачів цього тижня.