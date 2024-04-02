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2 квітня 2024, 11:55

ПУМБ було відзначено у шести номінаціях щорічної премії FinAwards 2024

Банківські сервіси ПУМБ, на думку експертів премії FinAwards 2024, є одними з найкращих та найдоступніших для українців. Мета щорічної премії FinAwards, засновниками якої є видання Мінфін та Finance.ua, полягає у відзначенні найкращих фінансових рішень та компаній з високою якістю обслуговування в фінансовому секторі. Цьогоріч жюрі премії високо оцінило роботу банка на фінансовому ринку України та відзначило ПУМБ одразу у 6 номінаціях.

ПУМБ переміг у кількох персональних номінаціях. Сергій Черненко, голова правління ПУМБ отримав відзнаку як банкір року. Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ, став найкращим керівником роздрібного бізнесу 2023 року. Ксенія Сікорська посіла друге місце у номінації «Найкращий керівник маркетингу».

ПУМБ отримав золото в категорії «Найкраща кредитна картка» за кредитну картку всеМОЖУ Online. Основна перевага кредитки від ПУМБ — легке оформлення в ПУМБ Online, прості та прозорі умови користування, всього 2,99% розмір щомісячного мінімального платежу, лише 2.99% на місяць процентна ставка після закінчення пільгового періоду та 2,99% за зняття кредитної готівки та перекази.

Окрім цього, банк отримав дві бронзові нагороди в номінаціях «Картка № 1 в гаманці» за дебетову картку всеКАРТА та «Найкраща преміальна картка».

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FinAwards — щорічний професійний конкурс. Банки оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Засновники премії — сайти «Мінфін» і finance.ua. Організатор — один з провідних конференц-майданчиків країни у сфері фінансів і технологій — компанія BankOnline.

Джерело: Мінфін
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