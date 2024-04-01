Нацбанк запланував перевірки 4-х учасників платіжного ринку: «Мінфін» дізнався про найпоширеніші порушення

У 2024 році Національний банк планує перевірити на платіжному ринку в рамках виїзного моніторингу оверсайту (нагляду) 4 об'єкти — 2 банки та 2 небанківські установи. Про це НБУ повідомив у відповідь на офіційний запит «Мінфіну».

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Регулятор уточнив, що у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії росії в 2022 році, а також через встановлений новим законодавством для об'єктів нагляду 9-місячний адаптаційний період, заходи оверсайту були відновлені з травня 2023 року.

Нацбанк уточнив хронологію попередніх перевірок:

• 2021 рік — проведено виїзний моніторинг 6-ти об'єктів (1 банк, 5 небанківських установ), за підсумками заходи застосовано до 5-ти — письмові застереження.

• 2022 — виїзний моніторинг не проводився у зв'язку з введенням військового стану, але виписано 2 письмові застереження за підсумками моніторингу 2021 року.

• 2023 — виїзний моніторинг відновили та провели щодо 5-ти об'єктів нагляду (1 банк, 4 небанківські установи), і було виписано одне письмове застереження.

«Протягом 2021−2022 років штрафи за результатами виїзного моніторингу до об'єктів оверсайту не застосовувалися, оскільки не були передбачені законом «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (втратив чинність) та нормативно-правовими актами НБУ. Застосування заходів впливу у вигляді штрафу за результатами моніторингу об'єктів оверсайту стало можливим з травня 2023 року після ухвалення НБУ відповідних нормативно-правових актів згідно з введеним у дію законом «Про платіжні послуги», — пояснили «Мінфіну» у Нацбанку.

У Національному банку назвали найбільш поширеними порушення, виявлені під час виїзного моніторингу:

1. Надання недостовірних даних статистичної звітності (порушення порядку формування показників та параметрів статистичної звітності) щодо діяльності платіжних систем та їх учасників, подання якої передбачено нормативно-правовими актами НБУ.

2. Надання послуг з порушенням вимог правил, погоджених з Національним банком.

3. Порушення вимог щодо забезпечення безперервності діяльності та захисту інформації.

4. Недотримання вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності у разі використання програмного забезпечення на всіх компонентах комплексу програмно-апаратних засобів.