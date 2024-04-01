До закриття міжбанку курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
1 квітня 2024, 17:51
Курс валют на вечір 1 квітня: долар та євро ростуть на міжбанку
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Відкриття 1 квітня
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Закриття 1 квітня
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Зміни
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38,97/39,01
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39,17/39,20
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20/19
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42,05/42,07
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42,20/42,23
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15/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,95−39,45 грн. Євро купують за 42,15 грн, а продають за 42,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,37−39,46, євро — 42,80−42,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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