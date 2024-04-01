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1 квітня 2024, 19:37

Уряд заборонив виселяти деякі категорії ВПО із тимчасового житла

Кабінет міністрів заборонив виселяти вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб із житла для тимчасового проживання. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Кабінет міністрів заборонив виселяти вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб із житла для тимчасового проживання.

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Що постановив Кабмін

29 березня Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою КМУ від 29 квітня 2022 року № 495.

Постанова має на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом восьмим частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Як зазначили в уряді, такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо

Кабінет міністрів розширив перелік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які матимуть право на отримання компенсації на проживання протягом ще шести місяців.

Джерело: Мінфін
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