Українці збільшили свої валютні заощадження з початку року більш ніж на $3 млрд

Обсяги готівкової валюти у населення та бізнесу зросли на 50%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу Національного банку України.

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«За січень-лютий 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в $3,1 млрд, за відповідний період 2023 року — у $2,1 млрд», — йдеться в повідомленні.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, що ця сума перевищує $120 млрд доларів.

Водночас ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран вказав на недосконалість статистики НБУ, яка не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України. За його розрахунками, «на руках у населення та бізнесу не більше $60 млрд».

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у лютому 2024 року, становив $1,027 млрд. Це на 45% менше, ніж рекордний за десять років обсяг січня ($1,864 млрд).