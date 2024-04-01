На відбудову Харкова потрібно понад $10 мільярдів — Терехов

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 квітня 2024, 16:26

На відбудову Харкова потрібно понад $10 мільярдів — Терехов

На відбудову всього, що пошкодила росія в Харкові, потрібно більше $10 мільярдів. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю liga.net.

На відбудову всього, що пошкодила росія в Харкові, потрібно більше $10 мільярдів.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами мера міста, Харків має кілька пріоритетів у бюджеті й один із них — це відбудова. Терехов наголосив, що жоден бюджет міста у світі не може витримати навантаження у $10 млрд, тому місто залучає міжнародних партнерів.

«росія бреше, коли каже, що б'є тільки по військових об'єктах. З кожним прильотом у нас дедалі більше доказів, що це справжній геноцид», — наголосив міський голова.

Щодо руйнацій, які спричинила рф в останню декаду березня, Терехов розповів, що ворог зруйнував усі трансформаторні підстанції, пошкодив ТЕЦ. У Харкові був блекаут.

«Відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені. Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити», — додав він.

У місті було запроваджено погодинні графіки відключення світла та було ухвалене рішення не освітлювати вулиці.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
82845392
82845392
1 квітня 2024, 17:11
#
Это сумма с потолка, но очевидно, что с каждым днем войны реальная будет все выше…
+
+15
Sinteo
Sinteo
1 квітня 2024, 17:15
#
Если ты заявляешь, что она с потолка, то наверняка знаешь реальные цифры. Если нет, то сиди и не высовывайся с никому не нужными закидонами.
+
+15
innapcholko
innapcholko
1 квітня 2024, 17:25
#
Сначало Харькову нужно нормальное ПВО, а его до сих пор нет.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Riojas и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами