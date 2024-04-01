На відбудову Харкова потрібно понад $10 мільярдів — Терехов

На відбудову всього, що пошкодила росія в Харкові, потрібно більше $10 мільярдів. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю liga.net.

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За словами мера міста, Харків має кілька пріоритетів у бюджеті й один із них — це відбудова. Терехов наголосив, що жоден бюджет міста у світі не може витримати навантаження у $10 млрд, тому місто залучає міжнародних партнерів.

«росія бреше, коли каже, що б'є тільки по військових об'єктах. З кожним прильотом у нас дедалі більше доказів, що це справжній геноцид», — наголосив міський голова.

Щодо руйнацій, які спричинила рф в останню декаду березня, Терехов розповів, що ворог зруйнував усі трансформаторні підстанції, пошкодив ТЕЦ. У Харкові був блекаут.

«Відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені. Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити», — додав він.

У місті було запроваджено погодинні графіки відключення світла та було ухвалене рішення не освітлювати вулиці.