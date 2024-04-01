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1 квітня 2024, 16:10

Ексміністр фінансів США Стівен Мнучін планує придбати TikTok — ЗМІ

Під час інтерв'ю на CNBC Squawk Box, колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін оголосив про формування інвестиційної команди, щоб придбати TikTok протягом шести місяців. Це рішення стало відповіддю на двосторонній законопроєкт Палати представників, ухвалений 13 березня, про заборону на TikTok, якщо додаток не буде проданий покупцю зі США протягом 180 днів, пише ISIGHT.

Під час інтерв'ю на CNBC Squawk Box, колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін оголосив про формування інвестиційної команди, щоб придбати TikTok протягом шести місяців.

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Деталі

Заборона викликана занепокоєнням членів Конгресу щодо впливу китайського уряду на підприємства та їх можливість використовувати платформу для політичного втручання.

Наразі потенційними покупцями виступають кілька впливових осіб, включно зі Мнучіном. Проте його наміри викликають сумніви.

По-перше, TikTok має високу вартість, тому, що налічує понад 170 млн активних користувачів у США. За деякими оцінками, ціна становить $100 млрд. Крім того, Мнучін натякає на можливість обходу китайської бюрократичної системи щодо експорту технологій, збудувавши застосунок з нуля.

«Програму потрібно збудувати в США, це має бути американська технологія», — заявив Мнучін.

Деякі експерти відносяться до його пропозиції дуже скептично. За інформацією Post, Мнучін сказав потенційним інвесторам, що придбання TikTok без коду може знизити вартість. Однак саме цей алгоритм зробив додаток настільки успішним.

«Усі великі компанії вклали багато коштів і праці в цю розробку, і вони мали великі труднощі», — заявив професор Університету Північної Кароліни та колишній директор групи громадської політики Facebook, Метт Перо.

«Якщо Стів Мнучін думає, що зможе це зробити і домогтися успіху там, де багато успішних компаній зазнали труднощів, то я бажаю йому успіху».

Мнучін не надав більш детальної інформації щодо того, як він планує перебудувати TikTok. Він лише зазначив, що «за шість місяців можна багато чого зробити».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 квітня 2024, 16:24
#
Надо смотреть, но не постоянно…
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Kharakternyk
Kharakternyk
1 квітня 2024, 18:11
#
Бояться правди, яка вже просочується звідусіль.
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