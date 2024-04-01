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1 квітня 2024, 13:27

Київміськбуд поетапно розморожуватиме проєкти з літа 2024 року

Київміськбуд виконав аналіз проєктів, і за умови затвердження Київрадою механізмів і джерел фінансування, починаючи з третього кварталу 2024 року, можливе їх поетапне розморожування. Про це повідомив президент «Київміськбуд» Василь Олійник, пише Інтерфакс-Україна.

Київміськбуд виконав аналіз проєктів, і за умови затвердження Київрадою механізмів і джерел фінансування, починаючи з третього кварталу 2024 року, можливе їх поетапне розморожування.

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Деталі

«За ці півтора місяця нам вдалось оглянути всі будівельні адреси — їх у нас 25, загальним складом понад 120 будинків, проаналізувати стан справ у компанії та спільно з командою визначити напрями, за якими плануємо рухатися, щоб стабілізувати „Київміськбуд“. Було виконано фізичні обміри всіх обсягів робіт, що дає можливість планування. Перед нами стоять завдання-виклики, серед яких пріоритетним є пошук джерел фінансування», — повідомив він.

За словами Олійника, реальний план стабілізації «Київміськбуду» залежатиме від обсягу залучених коштів.

Він уточнив, що прораховуються кілька варіантів. Зокрема, співпраця з комунальним підприємством «Житло-інвест», яке може придбати певну кількість квартир під програму «Оренда з викупом». Згідно з аналізом, наявний обсяг квартир у добудованих об'єктах дає змогу залучити близько 500 млн грн.

Крім того, пропонується передати місту кілька добудованих і введених в експлуатацію дитсадків.

За словами Олійника, оскільки вони будувалися раніше, ці будівлі потрібно адаптувати під підвищені вимоги безпеки. Якщо місто погодиться викупити ці дитсадки після дообладнання сховищ, це зможе дати «Київміськбуду» ще 200−300 млн грн на добудову об'єктів.

Водночас цієї суми (700−800 млн грн) вистачить тільки на перезапуск кількох майданчиків. Для повноцінного розморожування об'єктів потрібно близько 2 млрд грн на рік, а загалом, як і озвучувалося раніше, — близько 4 млрд грн у 2024−2025 рр.

«Ми проводимо переговори з державними банками — Укргазбанком і Сенсом — щодо кредитування під державні гарантії та заставне майно. Ключовим може стати збільшення статутного капіталу „Київміськбуду“, якщо депутати Київради це питання підтримають, що стало би реальною допомогою зараз», — намітив реальні механізми відновлення роботи компанії Олійник.

Він додав, що сьогодні кожен місяць простою коштує компанії близько 10 млн грн (стабілізація об'єктів, податки тощо).

За словами Олійника, за умови акумуляції необхідного фінансування поетапний, починаючи з п'яти, запуск усіх об'єктів можливий із літа 2024 року.

Нагадаємо

Аудитори встановили, що діяльність «Київміськбуду» була порушена через зовнішні чинники — COVID-19, повномасштабну війну, фактор «Укрбуду».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BatonUA
BatonUA
1 квітня 2024, 15:19
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В жирні роки майже нічого не заробляли. А тепер 10 мільйонів проїдати нічого не роблячи, це сильно. Керівництво треба посадити
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