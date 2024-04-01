Біткоїн-кіт прокинувся після 12 років сплячки та перевів 500 BTC — близько $35 млн на момент написання. Ці кошти він отримав у липні 2012 року. Про це пише Incrypted.
1 квітня 2024, 9:23
Біткоїн-кит прокинувся після 12 років сплячки
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Що відомо
За даними Lookonchain, на той момент інвестиція обійшлася трейдеру в $3786. Під час написання цього матеріалу біткоїн торгується близько $70 000.
У такому разі нереалізований прибуток власника складе $35 млн. Невідомо, з якою метою він переказав кошти.
Кит розподілив активи за кількома новими гаманцями. Подальша доля цих коштів на момент написання невідома.
Подібні гаманці часто прокидаються на тлі зростання ціни біткоїна.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Якщо людина протягом такого тривалого часу не здійснювала ніяких дій, то вона скоріше за все померла, або втратила доступ до гаманця…