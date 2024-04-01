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1 квітня 2024, 9:23

Біткоїн-кит прокинувся після 12 років сплячки

Біткоїн-кіт прокинувся після 12 років сплячки та перевів 500 BTC — близько $35 млн на момент написання. Ці кошти він отримав у липні 2012 року. Про це пише Incrypted.

Біткоїн-кіт прокинувся після 12 років сплячки та перевів 500 BTC — близько $35 млн на момент написання.

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Що відомо

За даними Lookonchain, на той момент інвестиція обійшлася трейдеру в $3786. Під час написання цього матеріалу біткоїн торгується близько $70 000.

У такому разі нереалізований прибуток власника складе $35 млн. Невідомо, з якою метою він переказав кошти.

Кит розподілив активи за кількома новими гаманцями. Подальша доля цих коштів на момент написання невідома.

Подібні гаманці часто прокидаються на тлі зростання ціни біткоїна.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
san4os
san4os
1 квітня 2024, 9:37
#
12 років сплячки? Таке можливо?
Якщо людина протягом такого тривалого часу не здійснювала ніяких дій, то вона скоріше за все померла, або втратила доступ до гаманця…
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
1 квітня 2024, 10:13
#
Читай внимательно, речь не про человека, а про кита!)
+
+30
preyvanamor
preyvanamor
1 квітня 2024, 10:52
#
Я ні разу не кит, але тримав сім років!
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 квітня 2024, 11:08
#
И за все семь лет не было никаких движений, даже копеечных — не верю…
+
+15
Bookseller
Bookseller
1 квітня 2024, 10:35
#
30 марта кто-то перевел на мой биткоин адрес 50 центов… Но перевод был сделан с адреса очень похожего на тот адрес, куда я постоянно делаю переводы, то есть у них полностью совпали пять последних символов и несколько первых, то есть кто-то специально сгенерировал такой адрес, чтобы я случайно его скопировал и отправил битки не туда :). Ну теперь я уже создал другой адрес и не спутаю их, конечно. Вот так делают некоторые мошенники. Но мы тоже не дураки.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 квітня 2024, 11:05
#
50 центов потрачены впустую…
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