Національний банк України встановив на 1 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,9974 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 22 копійки.
1 квітня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на 22 копійки
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Валютний ринок
НБУ на 1 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,16 грн. Європейська валюта подешевшала на 28 коп.
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Джерело: Мінфін
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