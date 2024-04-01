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1 квітня 2024, 13:30

Як обслуговувати корпоративний автопарк без зайвих зусиль

Компаніям, чий бізнес пов’язаний з використанням власного автопарку, постійно доводиться дбати про його технічний стан. Адже автівки потребують обслуговування, причому не тільки регулярного, а й непередбачуваного. Знайти професійну СТО, домовитись про співпрацю, організувати огляд техніки, закуповувати запчастини — на все це витрачається чимало часу й зусиль. Втім, на ринку є компанії, готові позбавити клієнтів цих клопотів. Приклад — «ЕЛІТ-Україна». Компанія створила мережу автосервісів у всій країні і систему обслуговування корпоративних автомобілів через формат єдиного вікна. Що це таке і як працює?

Компаніям, чий бізнес пов’язаний з використанням власного автопарку, постійно доводиться дбати про його технічний стан.

Хто такі «ЕЛІТ-Україна» і що таке «єдине вікно»

«ЕЛІТ-Україна» — імпортер і один із лідерів українського ринку запасних частин для автомобілів, мотоциклів, а також обладнання для СТО. Компанія є частиною «ELIT Group», заснованої у 1992 році, яка входить до великої міжнародної корпорації «LKQ» із центральним офісом у США (працює в 16 країнах Європи, Америці і в Тайвані).

В Україні компанія працює вже майже 30 років і має чималий досвід обслуговування авто різного класу. Зокрема, і корпоративного транспорту. Чудово знає, як організовані відповідні процеси, та як їх можна оптимізувати, зробити ефективнішими. Саме для цього «ЕЛІТ-Україна» створила систему CAR FLEET SERVICE. Вона передбачає комплексне обслуговування автопарку через одного постачальника всіх супутніх послуг:

  • обслуговування автомобілів (регламентне обслуговування, позапланові ремонти, діагностики, мийки, шиномонтаж);
  • кузовні ремонти;
  • проходження обов’язкового технічного контролю (ОТК);
  • послуги евакуатора.

У CAR FLEET SERVICE є мережа автосервісів в усіх обласних центрах. Загалом, понад 35 СТО. Станції працюють у парі з мережею складів-магазинів запчастин, які так само представлені в усіх обласних центрах і налічують 39 філій. Це дає змогу обслуговувати корпоративних клієнтів у форматі «єдиного вікна» у всій країні (на підконтрольних українському урядові територіях) і вирішувати питання, пов’язані з обслуговування техніки, «під ключ», і позбавляти від таких клопотів, як:

  • пошук СТО в країні та підписанням договорів із ними;
  • підбір запчастин для ремонту;
  • питання рекламації, у разі їх настання;
  • організація та погодження точних дат і часу візитів на СТО;
  • контроль отримання первинних документів із обслуговування, та інші організаційні питання.

Все це «ЕЛІТ-Україна» бере на себе. «Єдине вікно» передбачає організацію зручного, швидкого і, головне, безшовного процесу обслуговування корпоративної техніки.

Компанія сама нагадає про планове обслуговування кожного автомобіля, яке має відбуватись, згідно регламенту. А у разі виникнення потреби у позаплановому ремонті, потрібно буде лише подати відповідну заявку через сайт або чат-бот. Все решта організують співробітники «ЕЛІТ-Україна». Кожен клієнт, до речі, має персонального менеджера.

Інші переваги CAR FLEET SERVICE

Обслуговування автопарку — не лише технічні роботи. За цим стоїть також чимала документарна робота. І одна з переваг системи CAR FLEET SERVICE полягає в тому, що вона здатна позбавити клієнтів від зайвої бюрократії.

По-перше, вони матимуть справу з одним контрагентом за єдиним договором, із яким можна вирішити всі питання. «Зараз багато компаній спрямовують свої зусилля у бік консолідації постачальників. Тому наш формат послуги вирішує це питання, і замість адміністрування господарських взаємовідносин із 30+ постачальниками, клієнт отримує можливість організації процесу обслуговування автопарку через одного постачальника», — пояснюють в «ЕЛІТ-Україна».

По-друге, клієнт матиме доступ до онлайн-історії обслуговування свого автопарку у особистому кабінеті. Тобто щоб зрозуміти, коли і які роботи проводились за кожним із авто, необов’язково зберігати архів паперових документів із СТО.

По-третє, «ЕЛІТ-Україна» має централізовану систему білінгу з використанням електронного документообігу, що зменшує навантаження на транспортний та фінансовий відділ клієнта, його бухгалтерію та співробітників, які користуються службовим транспортом. Компанія працює з двома найпоширенішими системами електронного документообігу — «МЕДОК» та «Вчасно».

В компанії запевняють, що їх система «єдиного вікна» здатна заощадити як час, так і гроші клієнтів, які ті постійно витрачають на обслуговування своїх автопарків. «Якщо брати в розрахунок тільки отримані рахунки на фактичне обслуговування, то це один рівень економії, а якщо додатково враховувати заощаджений час співробітників клієнта на адмініструванні цього процесу, то це інший рівень і цифри. Ми проводимо аналіз бізнес процесів кожного клієнта і надаємо розрахунок економії в персональній пропозиції», — резюмують в «ЕЛІТ-Україна».

Джерело: Мінфін
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