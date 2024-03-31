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31 березня 2024, 15:00

З сьогоднішнього дня збільшено мінімальну вартість «золотої візи» Греції

Уряд Греції з 31 березня збільшив мінімальну суму, яку громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні вкласти в нерухомість для отримання п'ятирічної посвідки на проживання в республіці («золота віза»). Про це повідомив Bloomberg із посиланням на заяву Мінфіну країни.

Уряд Греції з 31 березня збільшив мінімальну суму, яку громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні вкласти в нерухомість для отримання п'ятирічної посвідки на проживання в республіці («золота віза»).

Згідно із заявою відомства, мінімальна для отримання «золотої візи» вартість нерухомості у столичному регіоні, на Міконосі, у Салоніках та на Санторіні, а також на островах з населенням понад 3,1 тис. осіб за новими правилами становитиме €800 тис., в решті частини країни — €400 тис. (порівняно з €500 тис. та €250 тис. раніше). Площа об'єкта має становити не менше 120 кв. м.

Уряд пояснив це тим, що інвестори за цією програмою тепер зніматимуть дорожче житло, яке не конкуруватиме із середньою квартирою або будинком, які купує грецька сім'я.

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«Золоту візу» можна буде продовжувати на ті ж п'ятирічні терміни доти, поки нерухомість залишається у власності громадянина третьої країни, який її купив, уточнює Мінфін Греції.

Отриману нерухомість можна буде здавати в оренду. При цьому якщо об'єкт є житловим або переобладнаним у житлове приміщення, то його не можна використовувати як головний офіс або офіс філії компанії. У такому разі накладається штраф у розмірі €50 тис., а дозвіл на проживання анулюється.

Джерело: Мінфін
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