Із 1 квітня повністю зміняться правила контролю за гуманітарною допомогою — Южаніна

З 1 квітня набирають чинності всі норми постанови КМУ від 5 вересня 2023 року № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». До цього моменту діяв перехідний період. — Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила Ніна Южаніна, членкиня комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

«Новий порядок значно ускладнює процедуру визнання товарів гуманітарною допомогою, її ввезення на митну територію, встановлює суворий контроль за номенклатурою, кількістю, обсягом таких товарів.



А найголовніша новація в тому, що весь товар перед його ввезенням (наприклад, волонтером) має бути достеменно відомим, попередньо зареєстрованим (поштучно) в електронній системі Мінсоцполітики отримувачем (наприклад, благодійним фондом) та повністю співпасти з тим, що зазначається в спрощеній митній декларації», — пише вона.

Порядок дій при ввезенні гуманітарної допомоги наступний: