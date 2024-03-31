З 1 квітня набирають чинності всі норми постанови КМУ від 5 вересня 2023 року № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». До цього моменту діяв перехідний період. — Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила Ніна Южаніна, членкиня комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.
31 березня 2024, 13:20
Із 1 квітня повністю зміняться правила контролю за гуманітарною допомогою — Южаніна
«Новий порядок значно ускладнює процедуру визнання товарів гуманітарною допомогою, її ввезення на митну територію, встановлює суворий контроль за номенклатурою, кількістю, обсягом таких товарів.
А найголовніша новація в тому, що весь товар перед його ввезенням (наприклад, волонтером) має бути достеменно відомим, попередньо зареєстрованим (поштучно) в електронній системі Мінсоцполітики отримувачем (наприклад, благодійним фондом) та повністю співпасти з тим, що зазначається в спрощеній митній декларації», — пише вона.
Порядок дій при ввезенні гуманітарної допомоги наступний:
- Отримувач генерує кваліфікований електронний підпис та подає електронну заяву про реєстрацію до системи Мінсоцполітики.
- Система автоматично присвоює отримувачу номер
- Отримувач вносить інформацію про кожну партію товарів, які планує ввозити на митну територію України:
- товарна група вантажу за УКТЗЕД;
- кількість та вага кожної групи товару;
- відсоток зносу або термін придатності;
- письмова пропозиція донора (дарчий документ) або рахунок-фактура;
- листи набувачів щодо потреби в гуманітарній допомозі;
- план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами.
- Система автоматично присвоює такому переліку товарів уникальний код гуманітарної допомоги — це є фактом визнання товару гуманітарною допомогою строком на 90 днів
- Отримувач або його представник (водій) подає декларацію для митного оформлення таких товарів, яка повинна містити номер отримувача в системі та унікальний код гуманітарної допомоги (в електронній формі або паперовій формі у пункті пропуску через митний кордон)
- Подання декларації без уникального коду гуманітарної допомоги не дозволяється
- Ввезення гуманітарної допомоги за декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її створення
- Перелік товарів, заявлений у декларації, повинен відповідати переліку товарів у системі під унікальним кодом (за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/ об'ємом)
- При невідповідності цих даних посадова особа митниці відмовляє у пропуску вантажу як гуманітарної допомоги на територію України (результат — або формальне дублювання даних без перевірки товарів, або повний огляд товарів у пункті пропуску)
- Отримувач (бюджетна установа) протягом 15 днів після митного оформлення товарів формує в системі (у власному електронному кабінеті) інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги — внутрішній первинний документ (акт)
- Інвентаризаційний опис гуманітарної допомоги складається за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю штук та вагою/об'ємом, а також ціною за одиницю товару та первісною (справедливою) вартістю
- При невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/об'ємом, зазначеними в декларації, отримувач зобов'язаний в системі сформувати та подати інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги, що є інформуванням правоохоронних органів про таку невідповідність.
- Отримувач гуманітарної допомоги до 15 числа місяця, наступного за місяцем митного оформлення товарів, подає звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги, який формується в електронному кабінеті системи або завантажується в систему з накладеним електронним підписом отримувача.
- Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 днів після митного оформлення, вважається використаною не за цільовим призначенням
- Отримувач (крім бюджетних установ) втрачає статус отримувача у разі неподання звіту протягом 90 днів після митного оформлення товарів. Повторна реєстрація отримувача — не раніше ніж через 6 місяців.
Джерело: Мінфін
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