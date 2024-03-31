Болгарія і Румунія приєдналися до Шенгенської зони, але поки з обмеженнями

З сьогоднішнього дня, 31 березня, Болгарія та Румунія офіційно вступили до Шенгенської зони. — Про це повідомляє сайт Obozrevatel із посиланням на офіційний сайт Европейської комісії. Прикордонний контроль на в'їзді та виїзді з цих країн до інших країн Шенгенської зони повітряним чи водним транспортом скасовано.

Проте на сухопутних кордонах з іншими країнами Євросоюзу контроль на певний час збережеться. Рішення про його скасування має ухвалити Рада ЄС, і як зазначає Єврокомісія, це буде зроблено «у розумні терміни».

Наразі Австрія виступає проти скасування контролю; переговори тривають. Саме Австрія раніше блокувала вступ згаданих країн до зони.

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Шенгенська зона включає в себе 29 країн, які приєдналися до однойменної угоди. Зона була створена спеціально для подорожей між країнами без прикордонного контролю на внутрішніх кордонах.