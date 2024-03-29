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29 березня 2024, 13:15

Google Wallet вів додаткове меню верифікації для пристроїв на Android

Мобільний гаманець Google Wallet оголосив про запровадження додаткового меню налаштувань верифікації для пристроїв на базі Android, що дозволяє користувачам мати безпечніший платіжний досвід. Нові налаштування верифікації дозволяють вибрати, які дії потрібно підтверджувати під час використання платіжних методів та пропусків. Про це пише FinTech Insider.

Мобільний гаманець Google Wallet оголосив про запровадження додаткового меню налаштувань верифікації для пристроїв на базі Android, що дозволяє користувачам мати безпечніший платіжний досвід.

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Новий розділ «Безпека» можна знайти в розділі «Налаштування гаманця», де перераховані налаштування «Верифікація». Компанія дозволяє користувачам обирати, чи потрібно їм підтверджувати свою особу при використанні елементів, що зберігаються в гаманці.

Нова функція доступна у версії 24.10 Google Wallet.

Наразі, єдиною доступною опцією у меню є транзитні платежі, а при встановленому перемикачі «потрібна верифікація» Google Wallet вимагатиме верифікацію для оплати проїзду в автобусі, метро та інших видах транспорту за допомогою кредитної або дебетової картки. Методи авторизації є звичайними для пристроїв на базі Android: PIN-код чи сканування відбитків пальців.

Крім того, якщо в гаманці вже зберігається проїзний, то за замовчуванням перемикач увімкнено, і застосунок вимагатиме верифікації перед тим, як продовжити оплату банківською карткою. Однак опція автоматично вимикається, якщо користувачі не зберігають жодних транзитних перепусток.

Цей крок був зроблений після повідомлень про те, що в деяких країнах Google Wallet вимагає розблокування пристрою для транзакцій Tap-to-Pay незалежно від суми, і ця зміна викликала неоднозначну реакцію з боку користувачів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
innapcholko
innapcholko
29 березня 2024, 14:23
#
Эти валеты ни как не могут сделать нормальный выбор карты при оплате.

Очень часто выбирает карту по умолчанию вместо выбраной карты — такое поведение часто происходит при переключении приложений и блокировке-разблокировки экрана!
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Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2024, 16:10
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А в чем проблема сменить карту
по умолчанию и не заморачиваться
такой чепухой…
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0
innapcholko
innapcholko
29 березня 2024, 16:15
#
Разные карты для разных целей — видно у тебя куры денег не клюют раз не заморачиваешься? Сидишь чинушка и взятки считаешь?

Вот карта таскомбанка — вери кард — 3% кешбека на аптеки.
Но есть карта изи-банка — кешбек на продукты 1.5%.
Еще другие банка дают другие привелегии.

Но гугл- кошелек постоянно их путает — даже если карту явно выбираешь перед оплатой!
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Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2024, 16:08
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Отменяете верификацию
при оплате проезда смартфоном
и не паритесь…
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