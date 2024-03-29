Google Wallet вів додаткове меню верифікації для пристроїв на Android

Мобільний гаманець Google Wallet оголосив про запровадження додаткового меню налаштувань верифікації для пристроїв на базі Android, що дозволяє користувачам мати безпечніший платіжний досвід. Нові налаштування верифікації дозволяють вибрати, які дії потрібно підтверджувати під час використання платіжних методів та пропусків. Про це пише FinTech Insider.

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Новий розділ «Безпека» можна знайти в розділі «Налаштування гаманця», де перераховані налаштування «Верифікація». Компанія дозволяє користувачам обирати, чи потрібно їм підтверджувати свою особу при використанні елементів, що зберігаються в гаманці.

Нова функція доступна у версії 24.10 Google Wallet.

Наразі, єдиною доступною опцією у меню є транзитні платежі, а при встановленому перемикачі «потрібна верифікація» Google Wallet вимагатиме верифікацію для оплати проїзду в автобусі, метро та інших видах транспорту за допомогою кредитної або дебетової картки. Методи авторизації є звичайними для пристроїв на базі Android: PIN-код чи сканування відбитків пальців.

Крім того, якщо в гаманці вже зберігається проїзний, то за замовчуванням перемикач увімкнено, і застосунок вимагатиме верифікації перед тим, як продовжити оплату банківською карткою. Однак опція автоматично вимикається, якщо користувачі не зберігають жодних транзитних перепусток.

Цей крок був зроблений після повідомлень про те, що в деяких країнах Google Wallet вимагає розблокування пристрою для транзакцій Tap-to-Pay незалежно від суми, і ця зміна викликала неоднозначну реакцію з боку користувачів.