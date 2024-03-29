Індекс світових акцій MSCI зріс на 7,7% у першому кварталі: це найкращий результат за 5 років

Світові фондові ринки зафіксували свої найкращі результати у першому кварталі за пʼять років, чому сприяв ентузіазм щодо штучного інтелекту, пише Financial Times. Індекс світових акцій MSCI зріс на 7,7%.

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Такий рість є максимальним показником з 2019 року, при цьому акції перевершують облігації з найбільшим відривом за будь-який квартал з 2020 року.

Цьому сприяв індекс S&P 500, який закривався на рекордно високому рівні 22 рази протягом кварталу.

Бум штучного інтелекту сприяв зростанню ринку: розробник чипів Nvidia збільшив ринкову вартість понад $1 трлн за перші три місяці року, що еквівалентно приблизно одній пʼятій загального приросту світових фондових ринків за цей період.

Те, що почалося як технологічне ралі на Волл-стріт, поступово поширилося по всьому кварталу: акції в Європі та Японії почали випереджати США.

Британський індекс FTSE 100, німецький Dax, французький CAC 40 та іспанський Ibex 35 перевершили S&P 500 у березні, оскільки запаморочливий темп ралі Волл-стріт почав сповільнюватися.

Лідером серед основних ринків є Японія, де зростання впевненості в економіці та зростання цін на вітчизняні акції, повʼязані з мікросхемами, призвели до зростання індексу Topix на 16,2% у 2024 році, що поставило індекс у межах досяжності від історичного максимуму.