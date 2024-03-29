Курс валют на 29 березня: євро в банках та обмінниках подешевшало на 5 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро у покупці також не змінилося, а у продажу подешевшало на 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Курс євро у покупці знизився на 5 копійок, у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,05−39,50 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,35−39,45, євро — 42,75−42,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,13−39,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,15−42,17 грн/євро.

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