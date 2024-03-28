В Україні на базі одного з держбанків можуть створити спеціальний банк для відбудови

Для акумулювання і розподілу ресурсів на відбудову Україні потрібно створити спеціалізований державний банк розвитку (на базі переформатування одного із 5 держбанків), який буде виведено із системи загального банківського нагляду і регулювання. Про це в колонці для ЕП написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

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Навіщо створювати такий банк

Створення такого банку може прискорити реалізацію проєктів відновлення вже зараз і масштабувати їх (в т.ч. через можливість випуску банком спеціальних облігацій і залучення фінансування від МФО) після війни.

В Україні запуск такого держбанку зі спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки — не просто гарна теоретична ідея, а справді необхідність, обумовлена величезними збитками і потребами у відновленні через повномасштабну війну.

Хто претендує

Потреби у створенні нового держбанку немає. Два претенденти на цю функцію — «Укрексім» та «Укргазбанк», з яких перший є єдиним банком в Україні, який класифікується як держбанк розвитку з обмеженим мандатом на підтримку зовнішньої торгівлі.

«Укрексім» більше відповідає цілям створення держбанку розвитку через спеціалізацію, менше залучення у роздрібний сегмент. Слід також брати до уваги, що в останньому меморандумі за програмою EFF (від 11 березня 2024 року) українська влада означила, що має намір до кінця травня 2024 року призначити міжнародного фінансового радника для підготовки до приватизації двох державних банків — Сенс та Укргазбанк.

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За словами Гетманцева, при розробці відповідного законопроєкту про державний банк розвитку необхідним є розв'язання принципових питань, а саме:

Розмір капіталу і питання власності (розмір статутного капіталу банку має бути не менше 1 млрд євро).

Гарантії з боку держави (уряду).

Спеціальний мандат .

Питання управління (при формуванні професійного правління, спостережної ради, визначенні їх повноважень, важливі гарантії оперативного невтручання з боку Уряду в діяльність банку).

Особливості нагляду (банк виводиться з-під стандартного банківського регулювання зі спеціальними вимогами до капіталу, ліквідності, ризиків. Ключова роль в управлінні і нагляді зазвичай залишається за Урядом).

Особливості оподаткуванн я (надати банку тимчасову (на 10 років) пільгу з податку на прибуток за умови повного реінвестування прибутку у власну діяльність).

Джерела фондування (джерелом капіталізації банків можуть стати надходження від податку на прибуток банків в сумі перевищення базової ставки податку (7%).

Модель роботи (це банк другого рівня або може безпосередньо давати кредити (на нашу думку, друга опція є більш релевантною); заборона на роздріб та ін. питання.

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На чому має сконцентруватися спеціалізований банк

Для України на етапі продовження війни і 5−10 років після її завершення вбачається доцільним сконцентрувати ресурси банку на таких програмах (функціях), що передбачають пільгове фінансування (кредити, гарантії, гранти, входження в капітал тощо) для: