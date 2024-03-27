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27 березня 2024, 19:39

Найбільший банк у Європі HSBC почав торгувати токенізованим золотом

Банк HSBC, який є найбільшим за капіталізацією в Європі, випустив токен на базі золота. Наразі актив доступний для мешканців Гонконгу. Про це пише CoinDesk.

Банк HSBC, який є найбільшим за капіталізацією в Європі, випустив токен на базі золота.

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Відомо, що токенізований продукт під назвою HSBC Gold Token створений на платформі цифрових активів HSBC Orion і доступний для інвесторів через інтернет-банк HSBC і мобільний застосунок HSBC HK. Мета проєкту — дати доступ до торгівлі золотом роздрібним клієнтам.

У заяві сказано, що HSBC претендує на звання першого банку, який створив реальний актив на базі блокчейну, призначений для роздрібних інвесторів.

«Ми пишаємося тим, що HSBC Gold Token є першим роздрібним продуктом у Гонконзі, що ґрунтується на технології розподілених реєстрів, дозволеній Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів», — заявив представник банку Меггі Нг.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року HSBC оголосив про плани з випуску кастодіального сервісу для токенізованих активів у 2024 році.

Джерело: Мінфін
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