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25 березня 2024, 12:09

Українці в «Дії» зможуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження

Через «Дію» можна буде подати заяву про відшкодування збитків до міжнародного Реєстру збитків, повідомляє Міністерство трансформації.

Через «Дію» можна буде подати заяву про відшкодування збитків до міжнародного Реєстру збитків, повідомляє Міністерство трансформації.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіПідписано угоду про обмін електронними даними, завдяки якій українці зможуть подати заяву про відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Підписано угоду про обмін електронними даними, завдяки якій українці зможуть подати заяву про відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії. Нею передбачено запуск нового сервісу, що є безпрецедентним випадком з міжнародного обміну даними. Послуга стане доступною на порталі та в застосунку Дія.

«Дія стала одним з головних цифрових інструментів відбудови. Спершу ми запустили сервіс Повідомлення про пошкоджене майно, потім спільно з Мінінфраструктури — Реєстр про пошкоджене та зруйноване майно, а згодом — сервіс єВідновлення. Подання заяв через Дію до міжнародного Реєстру збитків — важливий крок для фіксації збитків та підтвердження усіх втрат, завданих Росією. Дія стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків, щоб надалі запустити компенсаційний механізм», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте: В Україні відкрили Офіс Реєстру збитків: чому це важливо

Перший етап розпочнеться у квітні цього року — українці зможуть сформувати заявки про пошкоджене або зруйноване житлове нерухоме майно за наявності Акту про обстеження від місцевої влади.

З часом планується уможливити подання заяв до Реєстру збитків навіть за умови, якщо людина не зверталась до місцевої влади.

Крім того, згодом буде розширено перелік категорій збитків через агресію рф. До Реєстру можна буде подавати заяви через Дію щодо:

  • завданої шкоди життю та здоров’ю;
  • примусового переміщення та вимушеного переселення;
  • злочину катування та сексуального насильства;
  • інших ушкоджень та завданих збитків.

В майбутньому заяви про завдану шкоду бізнесу та інфраструктурі зможуть подати юридичні особи та держава.

Джерело: Мінфін
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