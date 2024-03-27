Премія FinAwards: якою буде церемонія нагородження у 2024 році

Найкращі з найкращих, беззаперечні лідери фінансового ринку зберуться в одному місці, де стане відомо, хто цього року отримає першість та визнання. Відбудеться це на церемонії нагородження переможців премії FinAwards 2024.

Про премію

FinAwards — щорічна церемонія, засновниками якої є сайти Finance.ua і Мінфін. Мета премії - обирати найкращих серед:

фінансових та інвестиційних продуктів;

клієнтських сервісів;

IT-впроваджень;

рекламних проєктів ринку фінансових послуг;

топменеджерів галузі.

Загалом номінацій 31. Чотири з них з’явилися вперше саме у 2024 році:

інфлюєнсер року FinTech ринку;

інфлюєнсер року Інвестиційного ринку;

найкращий YouTube-канал про фінанси;

найкращий Telegram-канал про фінанси.

Переможців відбирають шляхом голосування. Тобто саме користувачі обирають найкращих, спираючись на власний досвід співпраці з сервісами та продуктами. Тож тренди українського фінринку формуються зрозуміло та прозоро.

До слова, активність тих, хто прагнув віддати свій голос, цього року неабияк вразила організаторів премії. Адже вона була надзвичайно високою — свої голоси віддали майже 54 тисячі охочих. Найбільше — за банки (18 157 голосів) та МФО (18 915 голосів).

Про церемонію нагородження

Фінальним акордом цьогорічної премії FinAwards 2024 стане церемонія нагородження переможців. Номінанти разом з гостями заходу відсвяткують успіхи FinTech та інвестиційних сфер.

Відвідати цей захід можуть всі охочі. Однак слід поспішити, адже церемонія відбудеться вже цієї п’ятниці: 29 березня о 16:30.

Які можливості отримають гості FinAwards?

По перше, зможуть взяти участь у нетворкінгу з лідерами та інноваторами галузі. По друге, познайомляться з однодумцями та потенційними партнерами для свого бізнесу. По третє, стануть частиною спільноти популяризаторів FinTech сфери.

На церемонії також відбудеться Благодійний аукціон. Учасники заходу можуть особисто підтримати українських захисників з 44-тої окремої механізованої бригади (44 ОМБр). В результаті аукціону військовим передадуть авто.

Придбати квитки на захід можна на сайті премії або ж за номером телефону +38 (093) 924 37 75. З кожного квитка 500 гривень будуть перераховані в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям.

Якщо ви хочете з перших вуст дізнатися про інновації та познайомляться з лідерами фінансової галузі, то поспішіть придбати квитки на FinAwards 2024, адже часу, щоб долучитися до цієї унікальної події, лишилося зовсім мало.

Цього року з проведенням премії допомагають наші надійні спонсори. Серед них — стабільний та інноваційний банк Приватбанк, який не припиняє надавати свої послуги понад 19 мільйонів українців навіть у найтемніші часи; сервіс AvansCredit, який кредитує українців з будь-якого куточку світу онлайн; банк ПУМБ, який по праву вважають одним із лідерів в роботі з корпоративними клієнтами.

Також до партнерів долучилося НАБУ, на плечі якої лягло надважке завдання — розв'язувати складні питання банківської системи, щоб сприяти розвитку української економіки та розбудовувати фінансову систему країни.