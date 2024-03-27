Гетманцев порахував, скільки Україна отримає від міжнародних партнерів та на що очікувати далі

У першому кварталі Україна отримає майже $10,2 млрд зовнішнього фінансування, зокрема, рекордні $9 млрд у березні. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового Комітету В Р Данило Гетманцев.

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Надходження в березні

$4,88 млрд від ЄС (Ukraine Facility)

$1,5 млрд від Світового банку (Development policy loan, DPL)

$1,47 млрд від Канади (на адміністративний рахунок МВФ)

$0,88 млрд четвертий транш від МВФ (EFF)

$0,23 млрд від Японії (проєкт Світового банку на підтримку відновлення с/г).

«Виходячи із очікуваних надходжень у квітні — травні, насамперед від ЄС (1,5 млрд євро 2-го траншу у квітні при виконанні певних умов і 1,9 млрд євро безумовного фінансування у травні після юридичного вступу в силу Ukraine Facility), Україна гарантовано закриває левову частину потреби у зовнішньому бюджетному фінансуванні на першу половину року», — написав Гетманцев.

Куди витратять кошти

Ці кошти підтримають першочергові невійськові бюджетні видатки та міжнародні резерви.

Що очікувати Україні до кінця 2024 року

Продовження реструктуризації за комерційним зовнішнім боргом у першій половині року (це дасть змогу зекономити $4,5 млрд на боргових платежах, що зараз включені у периметр бюджету-2024).

Надходження 3 і 4 траншів за Ukraine Facility (відповідно у 3 і 4 кварталі у разі виконання умов програми і позитивної оцінки ЄС). Поки не пишу суму — вона може бути питанням переговорів.

5−7 транші за програмою МВФ ($2,3 млрд у липні, по $2,1 млрд у вересні та грудні у разі схвалення переглядів програми).

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«Зрозуміло, що без американської допомоги у сумі ≈$10 млрд нам буде важко пройти другу половину року. Є обґрунтовані сподівання, що після затвердження постійного бюджету США до 30 вересня 2024 року, Палата представників Конгресу вже у квітні повернеться до голосування за пакет допомоги Україні. Отримання допомоги залишається базовим сценарієм на цей рік», — уточнив голова Комітету.

Заморожені активи