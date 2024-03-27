Україна пройшла вже декілька криз — чому війна не стала найважчою з них

Україна проходить через найстрашнішу кризу у світі з часів Другої світової війни. Чому ми не відчуваємо кінця світу, ЕП розповів генеральний директор та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. «Мінфін» обрав головне.

За останні двадцять років Україна пройшла через три економічні кризи, у результаті яких реальний ВВП країни знижувався на понад 10% за один-два роки.

Криза, яку ми переживаємо зараз, об'єктивно є найважчою та найстрашнішою не лише в новітній історії України, а й у світовій історії. Однак, чомусь саме ця криза для нашої економіки не виглядає аж такою важкою, як ті, що ми мали у 2009 році та 2014 році.

Для мене цей феномен був загадкою, адже статистичні дані свідчать, що за останні два роки падіння реального ВВП становило небачені 25%. Це суттєво гірше, ніж під час попередніх криз, коли ВВП втратив 12% у 2010 році, порівнюючи з 2008 роком, та 16% — у 2015 році, порівнюючи з 2013 роком. Однак, тоді це виглядало ледь не як кінець світу, а зараз так не сприймається.

Чому ми не відчуваємо кінця світу

Причина тут не в тому, що ми «звикли до криз».

Можна назвати багато причин, чому ми почуваємося не такими збіднілими, як під час попередніх криз. Проте, як на мене, головною об'єктивною причиною цього феномену є те, що ця криза не супроводжується валютним шоком.

Наше мислення залишається «доларизованим», тобто всі наші економічні успіхи та невдачі ми, так чи інакше, міряємо в доларовому еквіваленті. Тут маємо найбільшу несподіванку: у доларовому еквіваленті ВВП України у 2023 році знизився лише на 11%, порівнюючи з довоєнним 2021 роком.

Це набагато краще, ніж ми мали під час попередніх економічних криз: мінус 50% у 2015 році проти 2013 року, та мінус 25% у 2010 році проти 2008 року.

Саме інтуїтивне усвідомлення, що ми не так сильно збідніли, попри всі виклики та загрози, і додає нам віри в себе, адже це ми змогли пройти важкий етап без катастрофічних економічних втрат.

Тож усій цій упевненості ми повинні завдячувати відносній стабільності гривні.

Три чинники стабільності

1. Краща готовність, адже в цю кризу ми зайшли з високими золотовалютними резервами та здоровою банківською системою.

2. Безпрецедентна підтримка з боку міжнародних партнерів, які з початку великої війни надали нам більше фінансової допомоги, ніж за попередні 30 років.

3. Послідовна політика НБУ, спрямована на курсову стабільність за будь-яку ціну. Попри тиск із боку уряду, адже по-хорошому низький курс долара невигідний для бюджету, бо обмежує його доходи. Попри тиск із боку бізнесу, який переймається надто високими відсотковими ставками за кредитами.

Хоча я теж частково поділяю занепокоєння уряду та бізнесу, дивлячись на нашу економічну статистику, я трохи розумію вперту позицію Нацбанку, у тому числі з приводу жорсткості монетарної політики.

Чому можна зрозуміти НБУ

Якби наш бізнес відчував себе біднішим, йому було б не до кредитів навіть за нижчими ставками.

Якби українці не вірили в стабільність гривні, вони б не вірили й банківській системі, а отже, активно брали б участь у панічних атаках на пункти обміну валют. Це б скінчилося більшим падінням достатку, ніж у попередні кризи.

Хоча Нацбанк нещодавно «здивував» більшість експертів, трохи знизивши облікову ставку, я усвідомлюю, що гривневі ставки залишатимуться високими ще дуже довго. Адже бажання НБУ забезпечити відносну валютну стабільність буде важко реалізувати з низькими ставками.

Тих, хто готовий позичати у гривні, така ситуація мало радує, але інвесторам у короткострокові та середньострокові гривневі активи це надає великі можливості.

А головне, що обережна монетарна та курсова політика додає нам більше впевненості при плануванні довгострокових інвестиційних проєктів, над якими ми активно працюємо.