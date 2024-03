Трейдер за дві години отримав $8,9 млн на «котячому» токені MEW

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

26 березня трейдер витратив 178,2 SOL ($35 000) на купівлю 4,41 млрд MEW.

Протягом кількох годин вартість «котячого» токена зросла до $8,9 млн, у 255 разів. Таким чином, нереалізований прибуток склав близько $8,89 млн.

