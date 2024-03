Alibaba продала акції платформи Bilibili за $360 млн

Китайський гігант електронної комерції Alibaba Group Holding Ltd продав акції потокової платформи Bilibili Inc на $360 млн зі знижкою з метою пошуку додаткового капіталу для інвестицій у штучний інтелект, пише Bloomberg.

Alibaba оцінила продаж 30,85 млн акцій Bilibili $11,60 за штуку, тобто приблизно 5,5% дисконту до ціни закриття в середу. Акції Bilibili у Гонконзі у п'ятницю впали на 8,4%.

Компанія Alibaba за останній рік почала скорочувати свої активи. Зокрема, вона продала акції виробника електромобілів XPeng Inc., компанії штучного інтелекту SenseTime Group Inc., одночасно скоротивши частку GogoX Holdings Ltd. За цими її кроками стоїть реструктуризація з метою переорієнтувати бізнес-імперію на роздрібну торгівлю та технологічно орієнтовані області — від хмарного сервісу до штучного інтелекту.

Ще однією метою компанії стала реалізація програми повернення акціонерам коштів, для чого вона створила окрему структуру для управління портфелем активів у всьому світі. Alibaba залишається великим співвласником таких великих компаній, як Weibo Corp. та Sun Art Retail Group Ltd.

