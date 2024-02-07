Alibaba викупить акції на $35 мільярдів

Китайський гігант е-комерції Alibaba оголосив про план викупу своїх акцій на $35 млрд. Власники компанії таким чином демонструють, що у компанії є потенціал, хоча й фінансові результати за останній квартал не виправдали надій. Про це пише CNBC.

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Фінансові результати

Компанія прозвітувала про отримання доходу у 260,35 млрд юанів ($36,6 млрд) — очікували 262,07 млрд юанів.

Дохід зріс лише на 5% у порівнянні з минулим роком, сповільнившись порівняно з попередніми кварталами.

Чистий прибуток Alibaba в грудневому кварталі впав на 69% у річному обчисленні до 14,4 мільярда юанів.

Викуп акцій

На тлі негативного звіту власники заявили, що будуть викупати власні акції на $25 млрд до березня 2027 року. Загальна сума викуплених активів становитиме $35,3 млрд.

Реакція ринку

Акції компанії на біржі NYSE демонструють ріст — за останні 5 днів папери додали понад 9%, хоча протягом останніх 6 місяців акції впали майже на 19%.

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