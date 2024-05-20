Бізнес з 1 червня отримає нові граничні ціни на електроенергію

Нові ціни для бізнесу

Нацрегулятор з 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт·год. Раніше для 00:00 до 07:00 ціни становили 3000 грн/МВт·год., для слоту 11:00 до 17:00 — ціни залишились без змін.

Для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт·год. До цього з 07:00 до 08:00 — граничні ціни становили 5600 грн/МВт·год… Із 08:00 до 11:00 — вони залишилися без змін. Водночас з 23:00 до 00:00 — вони підвищились з 3000 грн/МВт·год.

Водночас у вечірні години з 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·год. Раніше ціна становила 7500 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку встановлені максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 на рівні 6600 грн/МВт·год.

У період з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8250 грн/МВт·год. Для часового проміжку з 17:00 до 23:00 — 10 000 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.