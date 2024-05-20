Бізнес з 1 червня отримає нові граничні ціни на електроенергію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2024, 12:37

Бізнес з 1 червня отримає нові граничні ціни на електроенергію

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 травня, пише Forbes.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові ціни для бізнесу

Нацрегулятор з 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт·год. Раніше для 00:00 до 07:00 ціни становили 3000 грн/МВт·год., для слоту 11:00 до 17:00 — ціни залишились без змін.

Для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт·год. До цього з 07:00 до 08:00 — граничні ціни становили 5600 грн/МВт·год… Із 08:00 до 11:00 — вони залишилися без змін. Водночас з 23:00 до 00:00 — вони підвищились з 3000 грн/МВт·год.

Водночас у вечірні години з 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·год. Раніше ціна становила 7500 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку встановлені максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 на рівні 6600 грн/МВт·год.

У період з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8250 грн/МВт·год. Для часового проміжку з 17:00 до 23:00 — 10 000 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
vitalii94
vitalii94
20 травня 2024, 13:37
#
Поясныть, на скільки дорожче)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 14:15
#
Якщо ти керівник підприємства — спитай у свого главбуха…
+
+30
bonv
bonv
20 травня 2024, 13:56
#
І населення теж? Для цього і відключення.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Alligator22, jvz, Olesia Wild и 41 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами