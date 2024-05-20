Влада Венесуели вводить повну заборону на майнінг криптовалют

Міністерство електроенергетики Венесуели запроваджує повну заборону на майнінг криптовалют, виправдовуючи «стабілізацією національної енергетичної мережі». Представники міністерства заявили , що енергетична безпека країни важливіша, ніж індустрія видобутку цифрових активів.

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Що відомо

Зростаюча індустрія майнінгу впливає на підприємства, оскільки доводиться регулярно відключати подачу електрики через навантаження та аварії на підстанціях. Випадки особливо почастішали з 2019 року.

Губернатор штату Карабобо Рафаель Лакава закликав місцевих жителів «з метою запобігання збоїв у роботі електромереж» повідомляти про діяльність майнінгових ферм.

Уряд Венесуели наполягає: заборона майнінгу є частиною кампанії боротьби з корупцією, яка почалася з арешту кількох високопосадовців, серед яких колишній голова національного управління криптоактивами Хоселіт Рамірес.

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Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб стверджує, що урядовці займалися проведенням нафтових угод в обхід законодавства.

Раніше президент венесуельської асоціації криптобізнесу Cavemcrip Енріке де лос Рейєс заявив в інтерв'ю виданню Forbes, що з першого кварталу 2024 року країна почала готуватися до скасування обмежень на операції з цифровими валютами.