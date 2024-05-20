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20 травня 2024, 9:10

Влада Венесуели вводить повну заборону на майнінг криптовалют

Міністерство електроенергетики Венесуели запроваджує повну заборону на майнінг криптовалют, виправдовуючи «стабілізацією національної енергетичної мережі». Представники міністерства заявили, що енергетична безпека країни важливіша, ніж індустрія видобутку цифрових активів.

Міністерство електроенергетики Венесуели запроваджує повну заборону на майнінг криптовалют, виправдовуючи «стабілізацією національної енергетичної мережі».
Фото:depositphotos

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Що відомо

Зростаюча індустрія майнінгу впливає на підприємства, оскільки доводиться регулярно відключати подачу електрики через навантаження та аварії на підстанціях. Випадки особливо почастішали з 2019 року.

Губернатор штату Карабобо Рафаель Лакава закликав місцевих жителів «з метою запобігання збоїв у роботі електромереж» повідомляти про діяльність майнінгових ферм.

Уряд Венесуели наполягає: заборона майнінгу є частиною кампанії боротьби з корупцією, яка почалася з арешту кількох високопосадовців, серед яких колишній голова національного управління криптоактивами Хоселіт Рамірес.

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Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб стверджує, що урядовці займалися проведенням нафтових угод в обхід законодавства.

Раніше президент венесуельської асоціації криптобізнесу Cavemcrip Енріке де лос Рейєс заявив в інтерв'ю виданню Forbes, що з першого кварталу 2024 року країна почала готуватися до скасування обмежень на операції з цифровими валютами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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veritas69
veritas69
20 травня 2024, 10:13
#
А тариф підняти нє? У нас норм працює. На гроші з піднятих тарифів можна ще генеруючих потужностей набудувати.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 травня 2024, 11:54
#
Як взагалі міністерство енергетики може заборонити кристуватись електрикою для якоїсь галузі?
Обмежити навантаження на мережу — так. Але заборона це щось з історії, як відмовити в консульских послугах за допомогю листа замість закону або постанови.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 12:58
#
Міністерство може встановити ліміти потужності відповідно до видів діяльності а також встановити категорії споживачів, яких можна відключати в першу чергу при виникнені дефіціту потужностей.
Наприклад, в категорію, якій заборонено відключення живлення попадають лікарні та державні установи, а приватний бізнес, що займається майнінгом можуть відключати коли завгодно…

Нехай майнери встановлюють свої приватні СЄС та не морочать голову, але ж вони
хочуть майнити, використовуючи дешеву єлектрику, щоб більше заробити…
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 травня 2024, 13:27
#
І тут з ухилянтами борешся, схиблений?)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 14:12
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Oleksii Ch

Неужели тебе скучно сидится в заграничном окопе,
что постоянно рвёшься поучать украинцев в Украине…
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0
Djmc
Djmc
20 травня 2024, 13:33
#
Прекрасно. Это прекрасно…
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