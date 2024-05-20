Міністерство електроенергетики Венесуели запроваджує повну заборону на майнінг криптовалют, виправдовуючи «стабілізацією національної енергетичної мережі». Представники міністерства заявили, що енергетична безпека країни важливіша, ніж індустрія видобутку цифрових активів.
Влада Венесуели вводить повну заборону на майнінг криптовалют
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Що відомо
Зростаюча індустрія майнінгу впливає на підприємства, оскільки доводиться регулярно відключати подачу електрики через навантаження та аварії на підстанціях. Випадки особливо почастішали з 2019 року.
Губернатор штату Карабобо Рафаель Лакава закликав місцевих жителів «з метою запобігання збоїв у роботі електромереж» повідомляти про діяльність майнінгових ферм.
Уряд Венесуели наполягає: заборона майнінгу є частиною кампанії боротьби з корупцією, яка почалася з арешту кількох високопосадовців, серед яких колишній голова національного управління криптоактивами Хоселіт Рамірес.
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Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб стверджує, що урядовці займалися проведенням нафтових угод в обхід законодавства.
Раніше президент венесуельської асоціації криптобізнесу Cavemcrip Енріке де лос Рейєс заявив в інтерв'ю виданню Forbes, що з першого кварталу 2024 року країна почала готуватися до скасування обмежень на операції з цифровими валютами.
Коментарі - 6
Обмежити навантаження на мережу — так. Але заборона це щось з історії, як відмовити в консульских послугах за допомогю листа замість закону або постанови.
Наприклад, в категорію, якій заборонено відключення живлення попадають лікарні та державні установи, а приватний бізнес, що займається майнінгом можуть відключати коли завгодно…
Нехай майнери встановлюють свої приватні СЄС та не морочать голову, але ж вони
хочуть майнити, використовуючи дешеву єлектрику, щоб більше заробити…
Неужели тебе скучно сидится в заграничном окопе,
что постоянно рвёшься поучать украинцев в Украине…