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19 травня 2024, 13:38

Чверть земель Фонду держмайна обтяжена судами й кримінальними справами

Близько 100 тис га землі у користуванні Фонду державного майна обтяжені судами та кримінальними провадженнями. Про це йдеться у розслідуванні ЕП з посиланням на презентацію Фонду з даними останньої інвентаризації державних земель.

Близько 100 тис га землі у користуванні Фонду державного майна обтяжені судами та кримінальними провадженнями.

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Крім того, ЕП надіслала запити усім правоохоронним органам, які можуть розслідувати справи щодо діяльності НААН та її підрозділів.

Відповіді засвідчили, що НАБУ розслідує 11 кримінальних справ (шахрайство, привласнення та заволодіння майном, хабарництво), СБУ — 6 справ (підозра в пособництві державі-агресору, шахрайство, привласнення майна та зловживання службовим становищем).

Нацполіція відмовилася відповідати на запит, проте у звіті ТСК з питань розслідування фактів корупції в НААН зазначається, що на 2023-й рік там розслідували 251 кримінальну справу. ДБР також відмовилось надавати інформацію, а у звіті ТСК за 2023 рік йшлося про 1 кримінальну справу, відкриту бюро.

У Фонді державного майна наразі є 386 тис га землі, з них 210 тис га — це господарства, які передала НААН.

Джерело: Мінфін
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