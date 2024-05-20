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20 травня 2024, 11:13

Ціни на нафту зросли на тлі новини про смерть президента Ірану

Ціни на нафту зросли після того, як президент Ірану загинув в авіакатастрофі, а кронпринц Саудівської Аравії скасував поїздку до Японії, пославшись на проблеми зі здоров'ям короля. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту зросли після того, як президент Ірану загинув в авіакатастрофі, а кронпринц Саудівської Аравії скасував поїздку до Японії, пославшись на проблеми зі здоров'ям короля.

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Нафта марки Brent подорожчала на 41 цент, або на 0,5%, до $84,39 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 23 центи до 80,29 долара за барель. Червневий контракт закінчується у вівторок, а більш активний липневий контракт коштував $79,89, що на 31 цент, або 0,4%, вище.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі, прихильник жорсткої лінії, загинув в результаті аварії вертольота в гірській місцевості поблизу кордону з Азербайджаном, повідомили в понеділок офіційні особи та державні ЗМІ.

Крім того, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відклав свій візит до Японії, запланований на понеділок, через проблеми зі здоров'ям свого батька короля Салмана.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 травня 2024, 11:59
#
Нічого, зараз відкотиться.
На кожній релевантній новині брокери намагаються щось урвати…
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0
Sinteo
Sinteo
20 травня 2024, 13:13
#
Та вже не вижливо відкотиться чи ни. Здохла ще одна *** і добре. Щастяздяровя мудозвону.
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