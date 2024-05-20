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20 травня 2024, 11:57

Китай продав рекордний обсяг боргових паперів США

Китай у першому кварталі цього року продав рекордну кількість казначейських облігацій США, диверсифікуючи портфель від американських активів, пише Bloomberg.

Китай у першому кварталі цього року продав рекордну кількість казначейських облігацій США, диверсифікуючи портфель від американських активів, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниПекін продав на $53,3 млрд казначейських та агентських облігацій, а Бельгія як головний зберігач активів Китаю, за цей період продала казначейських облігацій на $22 млрд.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Пекін продав на $53,3 млрд казначейських та агентських облігацій, а Бельгія як головний зберігач активів Китаю, за цей період продала казначейських облігацій на $22 млрд.

Тим часом напруженість між найбільшими економіками світу може знову підвищитися після того, як президент США Джо Байден оголосив про різке підвищення тарифів на низку китайських імпортних товарів. Головний опонент його на майбутніх президентських виборах у США — Дональд Трамп — також схильний запровадити мито більш ніж 60% на китайські товари.

Пекінська влада висловила свій чіткий намір диверсифікувати доларові активи, і продаж Китаєм американських цінних паперів може прискоритися в міру відновлення торгової війни.

З іншого боку, Китай наростив свої запаси золота в офіційних резервах до 4,9% у квітні, що є найвищим показником із 2015 року.

Джерело: Мінфін
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