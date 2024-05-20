У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими ДВЗ.
20 травня 2024, 9:25
Бензинові бестселери квітня. Які авто купують українці
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Ринок бензинових авто
Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.
Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
Топ-10 нових авто
До топ-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 — 220 од.;
- KIA Sportage — 185 од.;
- Toyota RAV-4 — 174 од.;
- Renault Duster — 111 од.;
- Hyundai Tucson — 110 од.;
- Suzuki Vitara — 106 од.;
- Suzuki SX4 — 94 од.;
- Skoda Octavia — 94 од.;
- VW Tiguan — 83 од.;
- KIA Cee'd — 61 од.
Джерело: Мінфін
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