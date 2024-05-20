Бензинові бестселери квітня. Які авто купують українці

У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими ДВЗ.

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Ринок бензинових авто

Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.

Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

Топ-10 нових авто

До топ-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили: