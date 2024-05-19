Чи допоможуть конфісковані росактиви Україні, BBC порахувало вартість військової допомоги: що писали західні ЗМІ на цьому тижні

Прихильники Києва обговорюють, як використати відсотки, отримані від заморожених російських активів, для оплати зброї та післявоєнної реконструкції.

BBC підрахувало «Скільки військової допомоги було надано Україні»

З лютого 2022 року по лютий 2024 року США поставили або передали Україні зброю та обладнання на суму $46,2 млрд.

Німеччина передала Україні озброєння та обладнання на $10,7 млрд, Великобританія — $5,7 млрд,Данія — $5,2 млрд, Нідерланди — $4,1 млрд.

Reuters: ЄС може ввести нові жорсткі санкції для банків по всьому світу за співпрацю з росією

Франція та Нідерланди домагаються запровадження санкцій Євросоюзу для будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським збройним силам оплачувати товари чи технології для виробництва зброї.

The Independent: Британський уряд закликав відновити можливість возз'єднання українських родин

Уряд закликали переглянути зміни до процедури надання статусу біженців з України, оскільки з’являється все більше випадків, коли батьки не можуть привезти своїх дітей до Великобританії.