У понеділок, 20 травня, з 18.00 до 24.00 для промислових і побутових споживачів України будуть застосовані графіки погодинних відключень. Про це повідомляєпресслужба Укренерго.
20 травня 2024, 8:20
Сьогодні у Києві та по всій Україні відключатимуть світло
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«20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень», — йдеться в повідомленні.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
От вам і «тарифи на час війни знову не будемо піднімати».