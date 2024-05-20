Сьогодні у Києві та по всій Україні відключатимуть світло

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«20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень», — йдеться в повідомленні.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

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