Україна отримала транші від ЄС та Канади, гривня впала до історичного мінімуму: головне за тиждень

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США.

Мінекономіки оцінило зростання ВВП в січні-лютому на рівні 3,6%

НБУ зберігає прогноз зростання ВВП на 2024 рік на рівні 3,6%

МВФ покращив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 рік

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання реального ВВП України на 2024 рік у межах 3−4% та трохи покращив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку. Про це йдеться в оновленому прогнозі.

НБУ вперше підвищив офіційний курс долара до 39,13 гривень

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара до гривні до історичного максимуму.

Долар на міжбанку зріс до 39 гривень

Рада збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро

Шмигаль пообіцяв Єврокомісії зменшити кількість держбанків

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі. Один з пунктів — зменшення кількості державних банків.

ФРС зберегла ключову ставку на рівні 5,25−5,5%

Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) Федеральної резервної системи США зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на колишньому рівні — в діапазоні 5,25−5,5%.

Рада ЄС схвалила продовження лібералізації торговельного режиму з Україною

Рада ЄС схвалила рішення щодо продовження лібералізації торговельного режиму з Україною, яке передбачає призупинення дії імпортного мита і квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року.

МВФ завершила третій перегляд програми EFF: найближчим часом Україна отримає $880 мільйонів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $880 млн.