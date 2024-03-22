Україна отримала транші від ЄС та Канади, гривня впала до історичного мінімуму: головне за тиждень

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22 березня 2024, 20:00

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МВФ завершила третій перегляд програми EFF: найближчим часом Україна отримає $880 мільйонів

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Джерело: Мінфін
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