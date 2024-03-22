МВФ покращив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 рік

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання реального ВВП України на 2024 рік у межах 3−4% та трохи покращив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку. Про це йдеться в оновленому прогнозі МВФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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ВВП

Очікування номінального ВВП України на цей рік підвищено до 7,75 трлн грн з 7,64 трлн грн у грудні минулого року, хоча на наступний рік прогноз залишено практично без змін — 8,86 трлн грн.

Це багато в чому пов'язано з переглядом оцінки зростання ВВП минулого року з 4,5% до 5% і відповідно до номінального ВВП до 6,50 трлн грн з 6,43 трлн грн.

У структурі зростання ВВП МВФ тепер очікує трохи менше вкладу внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій, але все це компенсується кращою ситуацією з чистим експортом.

Інфляція

Прогноз інфляції на 2024 рік (грудень до грудня) Фонд покращив до 8,5% з 9,5%, зростання реальних доходів — до 9,8% з 8,5%, хоча оцінка безробіття погіршена до 14,5% з 13, 9%.

Дефіцит бюджету

Щодо бюджету, то у МВФ трохи знизили оцінку його дефіциту (без урахування грантів) — до 20,2% ВВП з 20,4% ВВП. У частині фінансування покращено очікування грантового фінансування — до 6,5% ВВП із 4,7% ВВП при скороченні іншого зовнішнього фінансування до 11,8% ВВП із 13,7% ВВП та внутрішнього фінансування до 2% ВВП із 2,1% ВВП.

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Держборг

В результаті прогноз сукупного держборгу на кінець цього року покращено до 94% ВВП з 96,7%, проте далося взнаки і поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП з 87,1% ВВП.

Дефіцит поточного рахунку

Новий прогноз дефіциту поточного рахунку України у 2024 році — 5,7% ВВП замість 7,1% ВВП у грудневих матеріалах, прямих іноземних інвестицій — 2,2% ВВП замість 1,2% ВВП. Оцінку валових міжнародних резервів на кінець цього року покращено до $42,1 млрд з $40,9 млрд.

МВФ в оновленому макропрогнозі також очікує зростання кредитів у 2024 році на 8,5%, що трохи гірше за грудневу оцінку в 9,5%, проте ймовірна причина такого коригування — різке поліпшення оцінки зниження кредитного портфеля у 2023 році до 0,5% з 7,5%.