МВФ покращив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 рік

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 березня 2024, 15:14

МВФ покращив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 рік

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання реального ВВП України на 2024 рік у межах 3−4% та трохи покращив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку. Про це йдеться в оновленому прогнозі МВФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання реального ВВП України на 2024 рік у межах 3−4% та трохи покращив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

ВВП

Очікування номінального ВВП України на цей рік підвищено до 7,75 трлн грн з 7,64 трлн грн у грудні минулого року, хоча на наступний рік прогноз залишено практично без змін — 8,86 трлн грн.

Це багато в чому пов'язано з переглядом оцінки зростання ВВП минулого року з 4,5% до 5% і відповідно до номінального ВВП до 6,50 трлн грн з 6,43 трлн грн.

У структурі зростання ВВП МВФ тепер очікує трохи менше вкладу внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій, але все це компенсується кращою ситуацією з чистим експортом.

Інфляція

Прогноз інфляції на 2024 рік (грудень до грудня) Фонд покращив до 8,5% з 9,5%, зростання реальних доходів — до 9,8% з 8,5%, хоча оцінка безробіття погіршена до 14,5% з 13, 9%.

Дефіцит бюджету

Щодо бюджету, то у МВФ трохи знизили оцінку його дефіциту (без урахування грантів) — до 20,2% ВВП з 20,4% ВВП. У частині фінансування покращено очікування грантового фінансування — до 6,5% ВВП із 4,7% ВВП при скороченні іншого зовнішнього фінансування до 11,8% ВВП із 13,7% ВВП та внутрішнього фінансування до 2% ВВП із 2,1% ВВП.

Читайте також: Рада МВФ завершила третій перегляд програми EFF: найближчим часом Україна отримає $880 мільйонів

Держборг

В результаті прогноз сукупного держборгу на кінець цього року покращено до 94% ВВП з 96,7%, проте далося взнаки і поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП з 87,1% ВВП.

Дефіцит поточного рахунку

Новий прогноз дефіциту поточного рахунку України у 2024 році — 5,7% ВВП замість 7,1% ВВП у грудневих матеріалах, прямих іноземних інвестицій — 2,2% ВВП замість 1,2% ВВП. Оцінку валових міжнародних резервів на кінець цього року покращено до $42,1 млрд з $40,9 млрд.

Кредити

МВФ в оновленому макропрогнозі також очікує зростання кредитів у 2024 році на 8,5%, що трохи гірше за грудневу оцінку в 9,5%, проте ймовірна причина такого коригування — різке поліпшення оцінки зниження кредитного портфеля у 2023 році до 0,5% з 7,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AllexL, lemosik542, Majezty и 47 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами