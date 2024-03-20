Рада збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт N9456, яким збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро . Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

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«Цим законом вирішено питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування», — написав Гетманцев.

Неоподаткований ліміт на посилки

До внесених змін, обов’язок для подання письмової митної декларації бізнесом існував для товарів вартістю понад 150 євро. Верховна Рада збільшила такий поріг до 1000 євро, зазначив голова Комітету.

Що це дасть

Зазначене зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику.