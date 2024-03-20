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20 березня 2024, 15:26

Рада збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт N9456, яким збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт N9456, яким збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро.

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«Цим законом вирішено питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування», — написав Гетманцев.

Неоподаткований ліміт на посилки

До внесених змін, обов’язок для подання письмової митної декларації бізнесом існував для товарів вартістю понад 150 євро. Верховна Рада збільшила такий поріг до 1000 євро, зазначив голова Комітету.

Що це дасть

Зазначене зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+55
bonv
bonv
20 березня 2024, 15:51
#
Спочатку зменшують не подумавши, а потім збільшують… Добре, що хоч так.
+
+15
BrutForce
BrutForce
20 березня 2024, 16:22
#
Це лише на вихідні посилки, не вхідні. Пов’язано з початком доставки НП та OLX в Європу з України. Пролобіювали.
+
0
vicolinz
vicolinz
20 березня 2024, 16:20
#
Законопроект 9456 -«Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану» ?
+
0
Три літри
Три літри
20 березня 2024, 16:28
#
Іноді вони дивують.

Так сильно чинили опір збільшення на 50 баксів лише одного ліміту, категорично не хотіли піднімати ще щоб пересічні люди могли без остороги користуватись цим. І тут раптом підняли на 1000, правда як зазвичай лише в одному напрямку яким як раз найчастіше користуються бізнесмени, а не ті кому цей ліміт дійсно потрібен для звичайних операцій.
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