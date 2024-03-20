Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) Федеральної резервної системи США зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на колишньому рівні — в діапазоні 5,25−5,5%, повідомив FOMC.
20 березня 2024, 20:08
ФРС зберегла ключову ставку на рівні 5,25-5,5%
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Це рішення було ухвалено одностайно всіма учасниками комітету та збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.
Ставка утримується на цьому рівні з липня 2023 року.
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Джерело: Мінфін
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