Україна отримала від Канади $1,5 млрд допомоги

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Ще одна гарна новина. 20 березня Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США.

Важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", — написав Шмигаль.

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За його словами, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

Нагадаємо

20 березня до держбюджету Українинадійшов перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.