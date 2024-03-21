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21 березня 2024, 8:10

Україна отримала від Канади $1,5 млрд допомоги

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ще одна гарна новина. 20 березня Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США.

Важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", — написав Шмигаль.

Читайте: Україна отримала від ЄС перший транш макрофінансової допомоги на 4,5 мільярда євро

За його словами, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

Нагадаємо

20 березня до держбюджету Українинадійшов перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

Джерело: Мінфін
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