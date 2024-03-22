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22 березня 2024, 8:17

Рада МВФ завершила третій перегляд програми EFF: найближчим часом Україна отримає $880 мільйонів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $880 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF).
Фото: uifuture.org

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Виконання структурних маяків

Зазначається, що Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду. Зокрема, було:

  • ухвалено Національну стратегію доходів,
  • розроблено дорожню карту управління державними інвестиціями,
  • напрацьовано заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року за умови такої потреби,
  • ухвалено законодавство для посилення інституційної автономності та ефективності САП.

«Співпраця з МВФ продовжує бути невід'ємною частиною у підтримці фіскальної, монетарної стабільності та стимулювання економічного відновлення. Влада України докладає максимум зусиль для виконання всіх умов програми EFF.

Важливо, що це дозволяє залучити додаткову фінансову допомогу, проте, в першу чергу, впровадження всіх цих заходів та політик потрібно Україні", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Четвертий транш

Успішне завершення перегляду відкриває Україні шлях до отримання четвертого траншу фінансування EFF обсягом близько $880 млн (663,9 млн СПЗ) вже найближчим часом.

До державного бюджету України вже надійшли три транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $4,5 млрд. У 2024 році програма передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ranet
Ranet
22 березня 2024, 11:03
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