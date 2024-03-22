Рада МВФ завершила третій перегляд програми EFF: найближчим часом Україна отримає $880 мільйонів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $880 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Виконання структурних маяків

Зазначається, що Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду. Зокрема, було:

ухвалено Національну стратегію доходів,

розроблено дорожню карту управління державними інвестиціями,

напрацьовано заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року за умови такої потреби,

ухвалено законодавство для посилення інституційної автономності та ефективності САП.

«Співпраця з МВФ продовжує бути невід'ємною частиною у підтримці фіскальної, монетарної стабільності та стимулювання економічного відновлення. Влада України докладає максимум зусиль для виконання всіх умов програми EFF.

Важливо, що це дозволяє залучити додаткову фінансову допомогу, проте, в першу чергу, впровадження всіх цих заходів та політик потрібно Україні", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Четвертий транш

Успішне завершення перегляду відкриває Україні шлях до отримання четвертого траншу фінансування EFF обсягом близько $880 млн (663,9 млн СПЗ) вже найближчим часом.

До державного бюджету України вже надійшли три транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $4,5 млрд. У 2024 році програма передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.