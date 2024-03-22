Рада ЄС схвалила продовження лібералізації торговельного режиму з Україною

Рада ЄС схвалила рішення щодо продовження лібералізації торговельного режиму з Україною, яке передбачає призупинення дії імпортного мита і квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на саміті експортерів, організованому Forbes у п'ятницю, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Європейська рада проголосувала за рішення щодо торговельної лібералізації», — сказала вона, додавши, що залишається лише низка технічних питань.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що ЄС продовжить пільговий режим та імпорт з України, але з гарантіями для фермерів.