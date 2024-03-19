Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара до гривні до історичного максимуму.
19 березня 2024, 15:56
НБУ вперше підвищив офіційний курс долара до 39,13 гривень
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Офіційний курс
Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за 1 долар (+0,1594 грн).
Міжбанк
Як писав «Мінфін», станом на 11:41 на майданчику Bloomberg курс перевищив позначку в 39 гривень за долар і склав 39,1285, а обсяг торгів досяг $56,6 млн.
Джерело: Мінфін
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