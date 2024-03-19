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19 березня 2024, 15:56

НБУ вперше підвищив офіційний курс долара до 39,13 гривень

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара до гривні до історичного максимуму.

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара до гривні до історичного максимуму.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниОфіційний курсОфіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за 1 долар (+0,1594 грн).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Офіційний курс

Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за 1 долар (+0,1594 грн).

Міжбанк

Як писав «Мінфін», станом на 11:41 на майданчику Bloomberg курс перевищив позначку в 39 гривень за долар і склав 39,1285, а обсяг торгів досяг $56,6 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+111
zevs1
zevs1
19 березня 2024, 16:09
#
М-да гривна уверенно падает,и судя по всему падение набирает обороты .
+
+59
Игорь Левченко
Игорь Левченко
19 березня 2024, 16:21
#
Завтра возможно начнёт укрепляться//)
+
+43
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 березня 2024, 16:36
#
До 1 апреля плавно 40 грн…
+
+115
Pumbovik
Pumbovik
19 березня 2024, 17:01
#
Ну что, вкладчики в гривневые овгз, пересчитывайте свой доход по облигациям
+
+14
uxui
uxui
19 березня 2024, 18:06
#
5% от силы в долгосроке
+
0
Smerch747
Smerch747
19 березня 2024, 18:35
#
Що дуже добре, чи ні?
+
+36
w33
w33
19 березня 2024, 17:22
#
Так це вже було, зараз росте бо НБУ бакс не продає в потрібному обсязі, а на натупному тижні новина про +4,5 млрд ЄС, продаж валюти від НБУ і падіння курсу, зараз золотий час для загону оленів в дорогий бакс
+
+29
Mr Bungle
Mr Bungle
19 березня 2024, 17:28
#
І крокоділів в стадо баранів
+
+1
uxui
uxui
19 березня 2024, 18:15
#
W33 и Alex как раз и загоняют, и ночью сны про доллар по 5
+
0
Mini Mi
Mini Mi
19 березня 2024, 18:29
#
Угу, самое время инвестировать в гривневые овгз и депозиты) Я удивлен количеству патриотов, которые себе в убыток продолжают в гривне сидеть.
+
+9
Prya
Prya
19 березня 2024, 19:01
#
Ослаблять надо до 50−55, а не жечь резервы. Время для дешёвого популизма прошло.
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