НБУ вперше підвищив офіційний курс долара до 39,13 гривень

Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за 1 долар (+0,1594 грн).

Міжбанк

Як писав «Мінфін», станом на 11:41 на майданчику Bloomberg курс перевищив позначку в 39 гривень за долар і склав 39,1285, а обсяг торгів досяг $56,6 млн.