Шмигаль пообіцяв Єврокомісії зменшити кількість держбанків

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі. Один з пунктів — зменшення кількості державних банків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що обіцяє український уряд

Удосконалення управління доходами, державними фінансами, державним боргом, публічними інвестиціями, системи аудиту та фінансового контролю.

Приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та стандартів FATF, у тому числі щодо цільових фінансових санкцій, фінансових розслідувань.

Впровадження комплексних заходів для зниження державної частки у банківському секторі, а також розв'язання проблеми проблемних кредитів.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Україна отримала від ЄС перший транш макрофінансової допомоги на 4,5 мільярда євро у рамках програми Ukraine Facility.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання реформ та позитивної оцінки Європейської Комісії.

Доля держбанків на ринку

За даними Нацбанку, в Україні наразі працюють 62 банка. 63% від загального прибутку усіх банків припадає на 5 державних банків.

Згідно з даними Опендатабот, найбільші державні банки в Україні це — Приватбанк, Укрексімбанк, Ощад, Сенс та Укргазбанк.

Розподіл ринку між держбанками

Нагадаємо, що у січні з'явилась інформація про те, що Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори. Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомив, що уряд готує їх до продажу.

Читайте також: OTP Bank хоче придбати «Сенс Банк» — ЗМІ