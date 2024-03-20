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20 березня 2024, 16:39

Шмигаль пообіцяв Єврокомісії зменшити кількість держбанків

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі. Один з пунктів — зменшення кількості державних банків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі.
Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн / Фото: пресслужба Кабміну

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Що обіцяє український уряд

  • Удосконалення управління доходами, державними фінансами, державним боргом, публічними інвестиціями, системи аудиту та фінансового контролю.
  • Приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та стандартів FATF, у тому числі щодо цільових фінансових санкцій, фінансових розслідувань.
  • Впровадження комплексних заходів для зниження державної частки у банківському секторі, а також розв'язання проблеми проблемних кредитів.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Україна отримала від ЄС перший транш макрофінансової допомоги на 4,5 мільярда євро у рамках програми Ukraine Facility.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання реформ та позитивної оцінки Європейської Комісії.

Доля держбанків на ринку

За даними Нацбанку, в Україні наразі працюють 62 банка. 63% від загального прибутку усіх банків припадає на 5 державних банків.

Згідно з даними Опендатабот, найбільші державні банки в Україні це — Приватбанк, Укрексімбанк, Ощад, Сенс та Укргазбанк.

Розподіл ринку між держбанками

Нагадаємо, що у січні з'явилась інформація про те, що Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори. Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомив, що уряд готує їх до продажу.

Читайте також: OTP Bank хоче придбати «Сенс Банк» — ЗМІ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+38
sledopitgrom
sledopitgrom
20 березня 2024, 17:04
#
А яким чином Єврокомісії заважають державні банки??? Скоріш за все чинуші з ЕС як раз і бажають викупити ці банки
+
+15
kegex
kegex
20 березня 2024, 17:12
#
А пусть выкупают, я за. Чем больше активов будет на западных парнерах, тем больше интереса у них будет защищать интересы Украины, так как бизнес это будет лоббировать.

Только в мире розовых пони поддержка за спасибо приходит
+
0
82845392
82845392
20 березня 2024, 20:18
#
А не работает оно так, к сожалению — «Мегабанк», долей в котором владел KfW, не даст соврать.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
20 березня 2024, 20:20
#
Ключевое — долей, а не решающим голосом. Чисто иностранные банки не дадут соврать.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
20 березня 2024, 20:21
#
Сейчас украинские банки не интересны. В принципе.
+
0
bonv
bonv
20 березня 2024, 17:09
#
Влада вміє лише обіцяти…
+
0
milon
milon
20 березня 2024, 18:34
#
Хочется блевать от этого рабского унижения
+
+45
financialGenius
financialGenius
20 березня 2024, 19:02
#
Так, а почему вы в рашке не блюете ?
+
0
milon
milon
20 березня 2024, 19:51
#
Извини что негативно высказался о таком классном руководстве страны
+
0
SAndreyS
SAndreyS
20 березня 2024, 20:22
#
В чем рабское унижение, тема не раскрыта. Может у нас гос сектор супер эффективен? Что-то не слышал.
+
0
LSD75
LSD75
20 березня 2024, 20:14
#
Milon, плюсую
+
0
SAndreyS
SAndreyS
20 березня 2024, 20:22
#
Глупости плюсуете? И гордитесь?
+
0
82845392
82845392
20 березня 2024, 20:20
#
В который раз замечу, что «Приват» надо разделить перед продажей. Отдавать кому-то в руки такого «слона», пусть даже за огромные деньги — угроза национальной безопасности.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
20 березня 2024, 20:25
#
В чем угроза? Конкретно?
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