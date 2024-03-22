Кабмін схвалив поступове підвищення акцизу на пальне протягом чотирьох років

Сьогодні, 22 березня, Кабмін схвалив поступове наближення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Наразі ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива — 162 євро. Як вона зміниться до 2028 року — дивіться в таблиці.

Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне (євро за 1000 літрів):

«Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидата на членство у ЄС», — йдеться в повідомленні Мінфіну.

Проєктом закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку» запропоновано внести зміни до податкового кодексу України з метою:

приведення у відповідність до норм Директиви Ради ЄС № 92/83/ЄЕС класифікації алкогольних напоїв у частині, що стосується визначення терміна «проміжні продукти» — вина та інші зброджені напої, які віднесено до кодів 2204, 2205, 2206 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 гривень за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто до рівня розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані;

приведення розмірів ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів таких ставок, встановлених в ЄС, поступово, протягом 4 років.

Додаткові надходження до держбюджету

Зазначається, що впровадження положень законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року: