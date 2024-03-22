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Біткоїн досягне позначки в $90 000 до кінця року, OKX припиняє роботу в Індії: що нового на ринку
Відтік коштів зі спотових біткоїн-ETF склав майже $94 мільйони
21 березня 2024 року чистий добовий відтік капіталу в секторі спотових біткоїн-ETF склав $93,85 млн. Про це свідчать дані SoSo Value.
Негативна тенденція продовжується вже четвертий день поспіль. Вона зумовлена зростанням відтоку на суму $358,79 млн з фонду GBTC від компанії Grayscale Investments.
У період з 18 по 21 березня цей показник зріс до більш ніж $1,8 млрд, а сумарний відтік коштів зі спотових біткоїн-фондів за цей час склав понад $835 млн.
Згідно з даними, перше місце за припливом капіталу посів криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від компанії BlacRock. Він додав до свого балансу $233,45 млн, а обсяг коштів під управлінням досяг позначки в $13,32 млрд.
На другому місці знаходиться інвестиційний продукт від фірми Bitwise Asset Management — $12,10 млн, на третьому — Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) з показником у $4,72 млн. Решта біткоїн-ETF сумарно отримали $14,69 млн.
Загальна капіталізація стейблкоїнів перевищила $150 мільярдів
Вчора, 21 березня, ринкова капіталізація стейблкоїнів установила новий рекорд, сягнувши $150,3 млрд. Згідно з даними CoinGecko, добовий торговельний обсяг цим класом активів наблизився до $100 млрд.
Варто зазначити, дані аналітичної панелі DeFi Llama відрізняються від CoinGecko. Згідно з цим джерелом, капіталізація стейблкоїнів становить $147,3 млрд.
Лідером у цій категорії є USDT — стейблкоїн компанії Tether. Домінування активу перевищує 70%.
На другому місці — USDC. Капіталізація USDC становить $31,6 млрд, завдяки чому стейблкоїн компанії Circle займає понад 20% ринку. На третьому місці знаходиться DAI з показником $4,6 млрд.
На думку деяких аналітиків, збільшення ринкової капіталізації стейблкоїнів є оптимістичним сигналом для подальшого зростання ринку.
Total Stablecoin Mcap:— ZeroToTom (@zerototom) March 21, 2024
Mar 21st. $147b.
Feb 21st. $138b.
Jan 21st. $133b.
Dec 21st. $130b.
Nov 21st. $127b.
Oct 21st. $124b.
it is impossible and stupid to not be bullish on DeFi whilst this chart is just up and to the right for the last 6 months. pic.twitter.com/qkcERkIXi8
До кінця року біткоїн досягне позначки в $90 000 — Bernstein
Аналітики брокерської компанії Bernstein представили оновлений прогноз щодо зростання ціни на біткоїн. На їхню думку, курс першої криптовалюти подолає позначку в $90 000 до кінця 2024 року. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт компанії.
Експерти вважають, що прийдешній халвінг біткоїна, який може відбутися через місяць, не стане великим потрясінням для майнінг-компаній. Причиною відносно слабкого впливу на галузь стануть «бичачі настрої» на ринку і значний приплив коштів у спотові біткоїн-ETF, зазначають у Bernstein.
Певну роль у цьому процесі також відіграють високі комісії в мережі та активна підготовка майнерів до халвінгу. Аналітики нагадують, що попереднє скорочення винагороди за видобуток біткоїна призвело до падіння хешрейту на 15%. Однак цього разу представники Bernstein очікують значно менше зниження показника — до 7%.
Експерти заявили, що такі компанії як CleanSpark і Riot Platforms зміцнять свої позиції на ринку. Цьому сприятимуть низькі витрати на електроенергію та краща ефективність обладнання, зазначають у Bernstein. Аналітики очікують, що після халвінгу ці майнери отримають значну частку ринку.
Крім того, представники брокерської фірми бачать потенціал у ще одному гравцеві. Йдеться про біткоїн-майнера Marathon Digital, який розвиває модель самостійного видобутку криптовалюти та робить ставку на високу ліквідність, підкреслили в Bernstein.
За словами експертів, акції згаданих компаній є одним із найвигідніших напрямків для інвестицій. Троє біткоїн-майнерів контролюють близько 10% від загального хешрейту мережі, а їхня сукупна ринкова вартість перевищує $13 млрд.
Крім цього, команда Bernstein відзначила нещодавню корекцію курсу першої криптовалюти, внаслідок якої вартість активу просіла більш ніж на $10 000. На їхню думку, ця ситуація являє собою «тимчасову можливість для придбання» першої криптовалюти.
«Ми очікуємо, що ринок консолідується перед скороченням удвічі, а потім знову проявиться тенденція до зростання», — вважають аналітики.
Криптобіржа OKX припинить роботу в Індії
Криптовалютна біржа OKX оголосила про припинення діяльності в Індії. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на електронний лист, який отримали місцеві користувачі платформи.
У заяві сказано, що відповідно до місцевого законодавства до 30 квітня 2024 року користувачі повинні закрити всі маржинальні позиції, а також позиції за безстроковими контрактами, ф’ючерсами та опціонами.
Крім того, клієнтів закликали припинити використання продуктів Earn, Loan, Jumpstart та вивести кошти з платформи.
Команда зазначила, після 30 квітня облікові записи будуть обмежені, але функція зняття коштів буде доступною. Також у компанії запевняють, що активи залишатимуться в безпеці та будуть доступні на рахунку, доки користувачі не виведуть їх.
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