Біткоїн досягне позначки в $90 000 до кінця року, OKX припиняє роботу в Індії: що нового на ринку

Відтік коштів зі спотових біткоїн-ETF склав майже $94 мільйони

21 березня 2024 року чистий добовий відтік капіталу в секторі спотових біткоїн-ETF склав $93,85 млн. Про це свідчать дані SoSo Value.

Негативна тенденція продовжується вже четвертий день поспіль. Вона зумовлена зростанням відтоку на суму $358,79 млн з фонду GBTC від компанії Grayscale Investments.

У період з 18 по 21 березня цей показник зріс до більш ніж $1,8 млрд, а сумарний відтік коштів зі спотових біткоїн-фондів за цей час склав понад $835 млн.

Згідно з даними, перше місце за припливом капіталу посів криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від компанії BlacRock. Він додав до свого балансу $233,45 млн, а обсяг коштів під управлінням досяг позначки в $13,32 млрд.

На другому місці знаходиться інвестиційний продукт від фірми Bitwise Asset Management — $12,10 млн, на третьому — Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) з показником у $4,72 млн. Решта біткоїн-ETF сумарно отримали $14,69 млн.

Загальна капіталізація стейблкоїнів перевищила $150 мільярдів

Вчора, 21 березня, ринкова капіталізація стейблкоїнів установила новий рекорд, сягнувши $150,3 млрд. Згідно з даними CoinGecko, добовий торговельний обсяг цим класом активів наблизився до $100 млрд.

Варто зазначити, дані аналітичної панелі DeFi Llama відрізняються від CoinGecko. Згідно з цим джерелом, капіталізація стейблкоїнів становить $147,3 млрд.

Лідером у цій категорії є USDT — стейблкоїн компанії Tether. Домінування активу перевищує 70%.

На другому місці — USDC. Капіталізація USDC становить $31,6 млрд, завдяки чому стейблкоїн компанії Circle займає понад 20% ринку. На третьому місці знаходиться DAI з показником $4,6 млрд.

На думку деяких аналітиків, збільшення ринкової капіталізації стейблкоїнів є оптимістичним сигналом для подальшого зростання ринку.

Total Stablecoin Mcap:



Mar 21st. $147b.

Feb 21st. $138b.

Jan 21st. $133b.

Dec 21st. $130b.

Nov 21st. $127b.

Oct 21st. $124b.



it is impossible and stupid to not be bullish on DeFi whilst this chart is just up and to the right for the last 6 months. pic.twitter.com/qkcERkIXi8 — ZeroToTom (@zerototom) March 21, 2024

До кінця року біткоїн досягне позначки в $90 000 — Bernstein

Аналітики брокерської компанії Bernstein представили оновлений прогноз щодо зростання ціни на біткоїн. На їхню думку, курс першої криптовалюти подолає позначку в $90 000 до кінця 2024 року. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт компанії.

Експерти вважають, що прийдешній халвінг біткоїна, який може відбутися через місяць, не стане великим потрясінням для майнінг-компаній. Причиною відносно слабкого впливу на галузь стануть «бичачі настрої» на ринку і значний приплив коштів у спотові біткоїн-ETF, зазначають у Bernstein.

Певну роль у цьому процесі також відіграють високі комісії в мережі та активна підготовка майнерів до халвінгу. Аналітики нагадують, що попереднє скорочення винагороди за видобуток біткоїна призвело до падіння хешрейту на 15%. Однак цього разу представники Bernstein очікують значно менше зниження показника — до 7%.

Експерти заявили, що такі компанії як CleanSpark і Riot Platforms зміцнять свої позиції на ринку. Цьому сприятимуть низькі витрати на електроенергію та краща ефективність обладнання, зазначають у Bernstein. Аналітики очікують, що після халвінгу ці майнери отримають значну частку ринку.

Крім того, представники брокерської фірми бачать потенціал у ще одному гравцеві. Йдеться про біткоїн-майнера Marathon Digital, який розвиває модель самостійного видобутку криптовалюти та робить ставку на високу ліквідність, підкреслили в Bernstein.

За словами експертів, акції згаданих компаній є одним із найвигідніших напрямків для інвестицій. Троє біткоїн-майнерів контролюють близько 10% від загального хешрейту мережі, а їхня сукупна ринкова вартість перевищує $13 млрд.

Крім цього, команда Bernstein відзначила нещодавню корекцію курсу першої криптовалюти, внаслідок якої вартість активу просіла більш ніж на $10 000. На їхню думку, ця ситуація являє собою «тимчасову можливість для придбання» першої криптовалюти.

«Ми очікуємо, що ринок консолідується перед скороченням удвічі, а потім знову проявиться тенденція до зростання», — вважають аналітики.

Криптобіржа OKX припинить роботу в Індії

Криптовалютна біржа OKX оголосила про припинення діяльності в Індії. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на електронний лист, який отримали місцеві користувачі платформи.

У заяві сказано, що відповідно до місцевого законодавства до 30 квітня 2024 року користувачі повинні закрити всі маржинальні позиції, а також позиції за безстроковими контрактами, ф’ючерсами та опціонами.

Крім того, клієнтів закликали припинити використання продуктів Earn, Loan, Jumpstart та вивести кошти з платформи.

Команда зазначила, після 30 квітня облікові записи будуть обмежені, але функція зняття коштів буде доступною. Також у компанії запевняють, що активи залишатимуться в безпеці та будуть доступні на рахунку, доки користувачі не виведуть їх.