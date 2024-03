Біткоїн досягне позначки в $90 000 до кінця року, OKX припиняє роботу в Індії: що нового на ринку

21 березня 2024 року чистий добовий відтік капіталу в секторі спотових біткоїн-ETF склав $93,85 млн. Про це свідчать дані SoSo Value.

Негативна тенденція продовжується вже четвертий день поспіль. Вона зумовлена зростанням відтоку на суму $358,79 млн з фонду GBTC від компанії Grayscale Investments.

У період з 18 по 21 березня цей показник зріс до більш ніж $1,8 млрд, а сумарний відтік коштів зі спотових біткоїн-фондів за цей час склав понад $835 млн.

Згідно з даними, перше місце за припливом капіталу посів криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від компанії BlacRock. Він додав до свого балансу $233,45 млн, а обсяг коштів під управлінням досяг позначки в $13,32 млрд.

На другому місці знаходиться інвестиційний продукт від фірми Bitwise Asset Management — $12,10 млн, на третьому — Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) з показником у $4,72 млн. Решта біткоїн-ETF сумарно отримали $14,69 млн.

Вчора, 21 березня, ринкова капіталізація стейблкоїнів установила новий рекорд, сягнувши $150,3 млрд. Згідно з даними CoinGecko, добовий торговельний обсяг цим класом активів наблизився до $100 млрд.

Варто зазначити, дані аналітичної панелі DeFi Llama відрізняються від CoinGecko. Згідно з цим джерелом, капіталізація стейблкоїнів становить $147,3 млрд.

Лідером у цій категорії є USDT — стейблкоїн компанії Tether. Домінування активу перевищує 70%.

На другому місці — USDC. Капіталізація USDC становить $31,6 млрд, завдяки чому стейблкоїн компанії Circle займає понад 20% ринку. На третьому місці знаходиться DAI з показником $4,6 млрд.

На думку деяких аналітиків, збільшення ринкової капіталізації стейблкоїнів є оптимістичним сигналом для подальшого зростання ринку.

Total Stablecoin Mcap:



Mar 21st. $147b.

Feb 21st. $138b.

Jan 21st. $133b.

Dec 21st. $130b.

Nov 21st. $127b.

Oct 21st. $124b.



it is impossible and stupid to not be bullish on DeFi whilst this chart is just up and to the right for the last 6 months. pic.twitter.com/qkcERkIXi8