Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року. Йдеться про картки, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Про це повідомляє пресслужба банку.
22 березня 2024, 12:35
Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх платіжних карток
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Якщо нову картку вже перевипущено, її потрібно отримати у відділенні Ощадбанку.
Картки із пролонгованим терміном дії працюють повноцінно: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісних мережах та мережі інтернет, знімати з них готівку в банкоматі тощо.
Джерело: Мінфін
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