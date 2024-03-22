Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх платіжних карток

Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року. Йдеться про картки, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Про це повідомляє пресслужба банку.