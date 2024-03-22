ПУМБ увійшов у ТОП-10 найстійкіших банків України

Стійкість та надійність банку ПУМБ ніколи не викликали сумнівів у клієнтів та експертів банківського сектору. Але завжди приємно підтверджувати цей статус. Так, нещодавно поважним бізнес виданням NV.ua та інвестиційною компанією Dragon Capital було складено рейтинг найстійкіших банків України у якому ПУМБ посів перше місце серед вітчизняних банків із приватним капіталом та 9 місце загалом.

Авторитетне журі рейтингу оцінювало банки за критеріями ліквідності, достатності капіталу, довіри вкладників, прибутковості, зростання кредитного та депозитного портфеля та багатьма іншими. Так, банк ПУМБ отримав від експертів високі бали за показниками ліквідності, достатності капіталу та прибутковості.

«Завжди почесно отримувати подібні відзнаки, особливо від таких авторитетних медіа. Ми не перший рік займаємо високу позицію у цьому рейтингу, але цього року це особливо приємно. Адже не зважаючи на втрати від війни ПУМБ у 2023 році показав вражаючі результати. Наш прибуток був рекордним у цьому році, також ми показали відчутне зростання по активах та пасивах, як у корпоративному, так і у роздрібному бізнесі, а наша ліквідність у двічі перевищує норми НБУ по цьому показнику. За це, звичайно, велика подяка усій нашій професійній команді» — коментує результати рейтингу Голова Правління ПУМБ, Сергій Черненко.

Як зазначає видання, до рейтингу найбільш стійких банків країни увійшли фінансові установи з найбільш життєздатними бізнес-моделями, достатніми резервами та якісними активами.