Біткоїн закріпився на рівні $67 000, в Аргентині зріс попит на BTC: що нового на крипторинку

Курс біткоїна зріс до $67 000

У четвер, 21 березня, ціна першої криптовалюти після падіння до $61 000 закріпилася на рівні $67 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу актів зріс на 6,72%. Проте за тиждень падіння біткоїна становить 8,57%. Нагадаємо, що 14 березня біткоїн досяг максимуму в $73 803, встановивши новий рекорд.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Коливання курсу активу викликали нову хвилю ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на ринку криптоактивів. Добовий обсяг перевищив $318 млн, згідно з CoinGlass.

Під ліквідацію потрапили понад 91 000 трейдерів. При цьому явного перекосу на користь довгих або коротких позицій немає. Велика частина втрат припадає на пари з біткоїном і Ethereum.

NFT з колекції CryptoPunks продали за $17 мільйонів

20 березня 2024 року NFT із колекції CryptoPunks продали за 4,850 ETH. У грошовому еквіваленті вартість токена становить $17 млн.

Йдеться про NFT із серії AlienPunks під номером 7804. Покупка, що відбулася, стала другою за величиною серед згаданої колекції. Попередній власник придбав токен 2021 року за 4200 ETH, що на момент купівлі становило $7,57 млн.

Покупця NFT не було ідентифіковано на момент написання статті. Ethereum-гаманець, що фігурує в угоді, уперше поповнили 20 березня 2024 року через криптовалютну біржу Coinbase.

Ексвласник токена заявив, що Punk #7804 з моменту купівлі не виправдав його надій щодо зростання. За його словами, він тривалий час тримав NFT у своїй колекції, але не зумів достатньою мірою примножити його ціну. При цьому користувач заробив на угоді 650 ETH ($2,3 млн). Він зазначив, що на пошуки відповідного покупця у нього пішов рік.

Це другий NFT із колекції CryptoPunks, проданий у березні 2024 року. На початку місяця токен під номером 3100 придбали за 4500 ETH. На момент купівлі це становило близько $16 млн.

AlienPunk #7804 став другим за вартістю NFT зі згаданої колекції. Перше місце залишається за токеном #5822. Його було продано в лютому 2022 року за 8000 ETH. На момент здійснення угоди ця сума дорівнювала $23,7 млн.

Водночас продаж AlienPunk #7804 посідає п’яту сходинку в рейтингу найдорожчих придбань NFT за всю історію галузі. Перше місце залишається за цифровим колажем Майка Вінклмана під назвою «Everydays: The First 5000 Days». У березні 2021 року його продали за $69,3 млн.

Kraken запустила кастодіальний сервіс для інституціоналів

Криптовалютна біржа Kraken представила кастодіальний сервіс для своєї інституційної платформи Kraken Institutional.

Kraken Custody надаватиме послуги зі зберігання цифрових активів і створюватиме депозитні рахунки для організацій і компаній зі США.

Платформа дасть змогу клієнтам сервісу управляти портфелем і переміщати кошти в рамках «єдиного інтерфейсу, захищеного новітніми протоколами безпеки» біржі.

«Зберігання завжди було невід'ємною частиною інституційної криптоіндустрії, і нещодавній успіх біткоїн-ETF лише наголосив на необхідності в ширшому наборі кваліфікованих кастодіанів», — заявив глава Kraken Institutional Тім Огілві.

Kraken Institutional працює як депозитарна установа спеціального призначення. Відповідну ліцензію платформа отримала 2020 року в дружньому до криптовалют штаті Вайомінг.

Депозити клієнтів зберігатимуться на окремих рахунках відокремленої компанії Kraken Finance, недоступних материнській фірмі.

Попит аргентинців на біткоїн зріс до максимуму за 20 місяців

Тижневі покупки біткоїнів в Аргентині на популярній у країні криптобіржі Lemon досягли піка за останні 20 місяців (35 000 транзакцій), удвічі перевищивши середнє значення за 2023 рік. Про це повідомляє Bloomberg.

Схожа тенденція характерна і для інших платформ на кшталт Ripio і Below.

Згідно з агентством, жителі Аргентини намагаються убезпечити особисті кошти від інфляції, річні темпи якої досягли 276%. Відбулося зміщення інтересу від долара США, який зробив державу одним із лідерів у світі за готівковими банкнотами, на користь цифрового золота. За оцінками економіста Ніколаса Гадано, жителі тримають під матрацом $200 млрд — вище тільки в США і Росії.

Шокова терапія, яку проводив президент Хав'єр Мілєй, спровокувала посилення зростання споживчих цін і рецесію в економіці. За останні два місяці песо зміцнився до USD на 10%, тоді як біткоїн подорожчав на 60%. Це стало можливим через жорсткий контроль владою емісії національної валюти та поповнення готівкових доларів.

CEO гаманця Belo Мануель Бодруа повідомив про десятикратне зростання транзакцій з цифровим золотом і Ethereum з початку року. Одночасно з цим обсяг угод зі стейблкоїнами впав на 60−70% за аналогічний період, додав він.

«Користувач вирішує купити першу криптовалюту, коли бачить новини про зростання ціни. „Стабільні монети“ часто використовуються як засіб платежів за кордоном», — заявив топменеджер.

На думку глави юридичного відділу Bitcoin Argentina Габріели Баттіато, відчайдушне бажання аргентинців дожити до кінця місяця і не втратити свої заощадження призводить їх до ухвалення поспішних рішень без оцінки ризиків, перетворюючи їх на легку здобич для шахраїв.