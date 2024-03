Біткоїн закріпився на рівні $67 000, в Аргентині зріс попит на BTC: що нового на крипторинку

У четвер, 21 березня, ціна першої криптовалюти після падіння до $61 000 закріпилася на рівні $67 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу актів зріс на 6,72%. Проте за тиждень падіння біткоїна становить 8,57%. Нагадаємо, що 14 березня біткоїн досяг максимуму в $73 803, встановивши новий рекорд.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Коливання курсу активу викликали нову хвилю ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на ринку криптоактивів. Добовий обсяг перевищив $318 млн, згідно з CoinGlass.

Під ліквідацію потрапили понад 91 000 трейдерів. При цьому явного перекосу на користь довгих або коротких позицій немає. Велика частина втрат припадає на пари з біткоїном і Ethereum.

20 березня 2024 року NFT із колекції CryptoPunks продали за 4,850 ETH. У грошовому еквіваленті вартість токена становить $17 млн.

Punk 7804 bought for 4,850 ETH ($16,421,614.53 USD) by 0x9bc2d5 from 0xf4b4a5. https://t.co/PhIbbqdu5B #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/n7QsO74UtY